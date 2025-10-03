Capital
Pipas de gas, Riesgo latente
Foto
▲ En Circuito Interior, la fuga de combustible de una pipa de la empresa Global Gas, alertó a usuarios por la nube blanca que se formó tras una falla mecánica del vehículo. Automovilistas compartieron en redes sociales el momento de angustia que vivieron. Aunque no se reportaron lesionados, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para descartar riesgos.Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 36
