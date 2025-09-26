S

us padres eran de origen inglés, pero fueron abogados especializados en las víctimas del apartheid en Sudáfrica. Se ocuparon de la defensa de Nelson Mandela. Esta circunstancia y darse cuenta del racismo imperante en dicho país determinaron que su hijo, William Kentridge (1955, Johannesburgo), cursara el doctorado en ciencias políticas y estudios africanos en la Universidad de Witwatersrand.

Después se dedicó al arte en París, Londres, Nueva York y Johannesburgo, combinando el dibujo, el cine y el teatro, así como la escenografía, el collage, el grabado, la escultura y el videoarte. En ellas expresa la historia y la realidad sociopolítica vigente. En 2016, Kentridge fundó en Johannesburgo el Centre for the Less Good Idea, destinado a la creación de proyectos multidisciplinarios.

De su multigalardonado trabajo sobresale la compañía Handspring Puppet Company, famosa por sus creaciones que combinan marionetas de tamaño natural y narraciones sobre temas actuales. Sobresalen War Horse, Ubu, la Comisión de la Verdad y una ya emblemática: ¡Fausto en Africa!, fábula visual que creó en 1995, con Mandela ya presidente. La recrea ahora actualizada para abordar los tiempos nada alentadores que vivimos.