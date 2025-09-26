D

e su megalomanía y desfachatez, Ricardo Salinas Pliego no deja de aportar prueba tras prueba. Ayer, en la red social X escribió otra de sus tantas burradas: a la presidenta Sheinbaum “mi nombre es lo único que le levanta el rating a sus programitas; me llegó la información desde adentro de PN (Palacio Nacional) que Jesús Ramírez Cuevas le dijo: ‘presidente, nadie ve tus mañaneras, son muy aburridas, el único que puede ayudarte a que te vean y a que los medios te repliquen es Ricardo Salinas; tienes que mencionarlo diario para que te pongan algo de atención, Ricardo es un personaje muy importante en este país; hay que hablar de cosas importantes como mi cumpleaños’”.

Como broma es pésima (aunque da puntual cuenta de su narcisismo, porque si algo no necesita México es un empresario como él; no es el único, desde luego), pero se supone que esa fue su respuesta –si así se le puede considerar– al pronunciamiento que en la mañanera de ayer hizo la presidenta Sheinbaum (“toma chocolate, paga lo que debes, a todos”), luego de que Salinas Pliego le “advirtiera” (por medio de su Grupo Salinas) que podría iniciar “demandas y acciones legales en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral”.

Dijo la mandataria: “¿y por qué sería en Estados Unidos? Pues sí (sería absurdo), ¿no? ¿Cómo es demanda de difamación en Estados Unidos? Ajá. Bueno, incluso más allá de las deudas, la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. A ver, les voy a dejar una tarea a todos los de aquí, los que nos están viendo: ¿Por qué no se investiga –a ver– cómo compró la televisora? (Imevisión, hoy TV Azteca) ¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? Pregunta, eh, es pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? (de Aviación, reprivatizada por Vicente Fox y canibalizada y quebrada por los “nuevos” empresarios que la obtuvieron, con el prófugo Gastón Azcárraga Andrade a la cabeza).

Y debería preguntarse, también, si los dineros que maneja en paraísos fiscales (de los que en su momento dieron cuenta los Pandora Papers y los Panamá Papers, entre otros; por medio de una de esas “coberturas” compró su lujoso yate Lady Moura) previamente pasaron por el fisco mexicano, porque si de algo se puede jactar Salinas Pliego es de su negro cuan voluminoso historial como evasor fiscal, siempre con el decidido apoyo de los “impartidore$ de ju$ticia”.