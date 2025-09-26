Salinas Pliego, megalómano // Negro historial como evasor // Pandora y Panamá Papers
e su megalomanía y desfachatez, Ricardo Salinas Pliego no deja de aportar prueba tras prueba. Ayer, en la red social X escribió otra de sus tantas burradas: a la presidenta Sheinbaum “mi nombre es lo único que le levanta el rating a sus programitas; me llegó la información desde adentro de PN (Palacio Nacional) que Jesús Ramírez Cuevas le dijo: ‘presidente, nadie ve tus mañaneras, son muy aburridas, el único que puede ayudarte a que te vean y a que los medios te repliquen es Ricardo Salinas; tienes que mencionarlo diario para que te pongan algo de atención, Ricardo es un personaje muy importante en este país; hay que hablar de cosas importantes como mi cumpleaños’”.
Como broma es pésima (aunque da puntual cuenta de su narcisismo, porque si algo no necesita México es un empresario como él; no es el único, desde luego), pero se supone que esa fue su respuesta –si así se le puede considerar– al pronunciamiento que en la mañanera de ayer hizo la presidenta Sheinbaum (“toma chocolate, paga lo que debes, a todos”), luego de que Salinas Pliego le “advirtiera” (por medio de su Grupo Salinas) que podría iniciar “demandas y acciones legales en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral”.
Dijo la mandataria: “¿y por qué sería en Estados Unidos? Pues sí (sería absurdo), ¿no? ¿Cómo es demanda de difamación en Estados Unidos? Ajá. Bueno, incluso más allá de las deudas, la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. A ver, les voy a dejar una tarea a todos los de aquí, los que nos están viendo: ¿Por qué no se investiga –a ver– cómo compró la televisora? (Imevisión, hoy TV Azteca) ¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? Pregunta, eh, es pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? (de Aviación, reprivatizada por Vicente Fox y canibalizada y quebrada por los “nuevos” empresarios que la obtuvieron, con el prófugo Gastón Azcárraga Andrade a la cabeza).
Y debería preguntarse, también, si los dineros que maneja en paraísos fiscales (de los que en su momento dieron cuenta los Pandora Papers y los Panamá Papers, entre otros; por medio de una de esas “coberturas” compró su lujoso yate Lady Moura) previamente pasaron por el fisco mexicano, porque si de algo se puede jactar Salinas Pliego es de su negro cuan voluminoso historial como evasor fiscal, siempre con el decidido apoyo de los “impartidore$ de ju$ticia”.
Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó “informaciones a las instituciones financieras del país a partir de la publicación de los denominados Pandora Papers, que incluyen a 72 personas mexicanas, entre ellas a Ricardo Benjamín Salinas Pliego”, toda vez que , “el asunto es de la mayor importancia nacional, pues el conocimiento y análisis de las operaciones financieras inusuales y sospechosas son parte de un sistema mundial de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Pero, ¡sorpresa!, el 4 de julio de 2022 el juez federal décimo sexto administrativo en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, otorgó amparo a dicho magnate “con el propósito de excluir la esfera jurídica de este último de la posible y eventual aplicación de dos leyes federales”.
No hay negocio en el que aparezca la mano de Salinas Pliego que implique transparencia ni lejanía del Presidente en turno. Conocida es la historia de la compra de Imevisión (hoy Tv Azteca), en la que aparecen Raúl Salinas de Gortari y Carlos Peralta, quienes le “prestaron” 29 y 50 millones de dólares, respectivamente y sin devolución, para cerrar esa compra; por cierto, en 2003 Peralta vendió Iusacell al de los abonos chiquitos y en 2014 este hizo lo propio a AT&T, con todo y evasión fiscal.
En 2002 se hizo de Banco Azteca por cortesía de Vicente Fox, quien así pagó, con bancos chatarra (a Salinas Pliego y otros), parte de los favores recibidos. Se trata del mismo ex inquilino de Los Pinos que fingió rotunda demencia cuando un comando armado de TV Azteca asaltó CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite y, sin más, Salinas Pliego se lo quedó. Cuando los agredidos pidieron acción gubernamental, el marido de Martita simplemente respondió: “¿y yo por qué”? Y como las citadas, muchísimas historias turbias más, pero el magnate cree que es hijo de Zeus.
Prueba de fuego: el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, admitió ayer un nuevo recurso de revisión de Grupo Elektra, mediante el cual impugna un crédito fiscal de mil 389 millones de pesos.
