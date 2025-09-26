R

esulta tragicómico el zigzagueo del multimillonario deudor Ricardo Salinas Pliego (RiSal): un día después de haber anunciado que estudiaba la posibilidad de denunciar ante instancias de México y Estados Unidos a la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer el presunto tigre retador maulló en tono presuntamente conciliador para pedir a la misma Presidenta que instale una “mesa de trabajo” a fin de negociar y llegar a “puntos de acuerdo”.

El segundo de los tres párrafos del post en X que puso ayer Salinas Pliego a las 18:03 merece reflexiones sin deuda, así que en esta columna es compartido, con astillados comentarios entre paréntesis: “Perder tiempo en ataques personales no fortalece a México (¡Lo dice el responsable de una larga campaña de sucios ataques personales por razones de sobrepeso, edad, preferencias sexuales, entre otros puntos!, ¡un soez atacante serial, que además mantiene campañas de ataques personales e institucionales desde sus redes sociales y sus posesiones, que no propiedades, televisivas!)”.

Continúa Risal: “Lo que sí puede hacerlo es abrir una mesa de diálogo responsable (¡Oh, sí: cuán fortalecido resultaría México con instalar una mesa para negociar!). Por eso, le propongo presidente (¡se pliega, pero mantiene Ricarde Salines Pliegue su negacionismo de la “a” de Presidenta!) que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente (¡Vaya osadía: negociación “abierta, seria y transparente” de lo que debe resolver el Poder Judicial, la Corte, las leyes!) donde podamos encontrar puntos de acuerdo (¿?) y construir soluciones justas (¿?) para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley (¡vaya descaro!)”.

En realidad, Risal pretende mostrarse conciliador a cambio de que se negocien sus adeudos y se imponga su criterio de lo que es justo, postura que le ha permitido durante largos años no pagar nada o muy poco de esos temas fiscales concretos. También da un giro hipócrita y con intenciones chantajistas al señalar que se necesita confianza de los inversionistas pues, arguye, no se trata de un pleito entre dos personas (¿Cuándo se dijo que era eso?, ¿qué no era un litigio judicial entre administraciones federales y empresas privadas?, ¿ahora hay que verlo como una pelea de box?).