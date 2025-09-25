Sociedad y Justicia
Detienen a segundo al mando del CJNG en Guanajuato
Detienen a segundo al mando del CJNG en Guanajuato
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 35

Autoridades federales detuvieron en Uriangato, Guanajuato, a Genaro Ramírez El Silencio o El Manotas, identificado como el segundo “en importancia” del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Bajío Cuitzeo (Guanajuato-Michoacán), e involucrado en el secuestro de dos integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades informaron que El Silencio se encargaba de coordinar extorsiones a comerciantes y choferes del transporte público en la región, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidios”. Omar García Harfuch, titular de la de la SSPC, confirmó la detención.

