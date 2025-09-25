Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 35

Autoridades federales detuvieron en Uriangato, Guanajuato, a Genaro Ramírez El Silencio o El Manotas, identificado como el segundo “en importancia” del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Bajío Cuitzeo (Guanajuato-Michoacán), e involucrado en el secuestro de dos integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).