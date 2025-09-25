Política
Farmacéuticas aseguran que entregarán medicinas
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 12

A raíz de que las instituciones del sector salud hicieron pública la lista de farmacéuticas que han incumplido los contratos de suministro de medicamentos, durante la conferencia presidencial de ayer, muchas se contactaron con Salud para comunicar que cumplirán con la distribución acordada, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. “A ver si es cierto”, dijo, antes de señalar de que si no se concretan este mes, Anticorrupción y Buen Gobierno iniciará procedimientos que podrían derivar en inhabilitaciones.

