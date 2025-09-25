Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

El canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó ayer en la ONU que la democracia sólo puede fortalecerse si se garantizan los derechos de los migrantes y calificó de inaceptable la criminalización de que son objeto.

En el encuentro En defensa de la democracia, luchando contra extremismos, convocado por los presidentes de Chile, Brasil, Colombia, España y Uruguay, el diplomático subrayó la oposición histórica de México al derecho de veto en Naciones Unidas.

En su intervención, De la Fuente destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno orienta su acción exterior con base en el humanismo mexicano, modelo que coloca a la persona en el centro y entiende la democracia como un compromiso permanente con la dignidad, la igualdad y la justicia social. Explicó que si se concibe la democracia como el poder que emana del pueblo, como vehículo de justicia social y mecanismo de participación efectiva, “entonces ganaremos las urnas y las calles”.