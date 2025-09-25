Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 8

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó los lineamientos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para grupos que aspiran a registrarse como partidos políticos.

Al mismo tiempo, durante la sesión de este miércoles se pospusieron por tercera ocasión los análisis de multas a candidatos a juzgadores por uso de acordeones, las cuales fueron impuestas por el INE.

En cuanto a lo que sí resolvieron, en respuesta a un juicio promovido por Personas Sumando en 2025, el grupo impulsado por ex funcionarios del INE, los magistrados señalaron que las asociaciones no pueden recibir donaciones de sus simpatizantes vía transferencias con tarjetas bancarias de crédito y débito.

Como se ha difundido, de 89 organizaciones que manifestaron al INE su intención de participar en este proceso, con la mira en obtener registro de partido político, sólo 11 han dado a conocer a la autoridad el calendario de sus asambleas de afiliación, y apenas dos llevan avances sustantivos. La señalada reporta 105 juntas distritales válidas, de 200 necesarias, y Construyendo Sociedades de Paz (vinculada a grupos evangélicos), 167.