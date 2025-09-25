Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025

Mediante una nota diplomática, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a Estados Unidos investigar el reciente fallecimiento de un migrante mexicano y que se sancione a los responsables en caso de que se hayan violado sus derechos humanos. La mandataria condenó la política de detención de trabajadores mexicanos, pues no se puede criminalizar la migración, ya que los connacionales aportan ganancias a la economía de ambos países.

El lunes, un mexicano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California, luego de ser arrestado en una redada y atendido en un hospital.

La visión del gobierno mexicano es que la criminalización de los paisanos “afectará la economía de Estados Unidos. En el campo hay muchos empresarios estadunidenses que enfrentan problemas porque no pueden contratar, por la situación que están viviendo”. La crisis afecta no sólo los mexicanos, sino también a personas de otras nacionalidades, afirmó la mandataria.

Cambio climático

Por otro lado, sin confrontarse con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, Sheinbaum Pardo discrepó de su visión sobre el cambio climático en el mundo, porque hay evidencia científica de que se ha registrado un calentamiento global de 1.5 grados en los años recientes.

Explicó que lo que provoca el aumento en la temperatura de la superficie del planeta, es el alza de la concentración de dióxido de carbono, metano, óxidos, óxido nitroso y algunos otros compuestos que tienen la capacidad de reflejar y absorber un espectro electromagnético y regresarlo, particularmente el infrarrojo, y eso incrementa la temperatura de la Tierra.