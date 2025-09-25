Y

a desde el año pasado se manejaba la idea de “Dos países, una sola región. San Diego-Tijuana” para hacer la convocatoria de un nuevo festival de jazz: San Diego-Tijuana International Jazz Festival. Esto, a iniciativa de Daniel Atkinson en California y Julián Plascencia en Baja California.

De hecho, desde la era de la prohibición, cuando en 1920 en Estados Unidos se impuso la absurda ley seca, miles y miles de estadunidenses encontraron en Tijuana un buen lugar para dejar de esconderse y echarse un buen trago y escuchar buena música con los combos efímeros de blues y jazz que se armaban mañana, tarde y moda entre los músicos que cruzaban la frontera (Jelly Roll Morton entre ellos).

Luego entonces, la vecindad geográfica de San Diego y Tijuana unió a estados ciudades en una sola región. Diez o doce años después, la ley seca desapareció y los músicos y los dueños de bares y hoteles que habían venido a refugiarse regresaron al norte, pero la infraestructura física y, sobre todo, la magia del blues y el jazz habían permeado entre los instrumentistas tijuanenses, y más allá.

Ya en otra ocasión hablaremos de las leyendas y los migrantes de Tijuana que han transformado la historia y los conceptos musicales en la Ciudad de México y en el país entero. Hoy, tratemos de concentrarnos en el nuevo festival. Y para ello, buscamos a Julián Plascencia, quien desde siempre ha dividido sus tiempos entre la música y la gastronomía. Ejemplo de ello es que desde 2010 el Grupo Plascencia está operando el legendario restaurante Caesar’s.

“Después de estudiar música en Los Ángeles y en Cuba –nos platica Julián–, y de grabar un disco en La Habana con el grupo Ashé Colectivo, regresé a Tijuana y me di cuenta que no había visto que se hiciera un festival de jazz por acá en el estado. Así que en 2007 hicimos el Baja Jazz Festival, en el Valle de Guadalupe, en los viñedos de LA Cetto. La primera artista que vino, y que fue nuestra madrina de lujo, fue Iraida Noriega.”

–¿Habías navegado previamente en el jazz?

–Desde adolescente empecé a tocar bajo y guitarra con grupos de rock, hasta que mis tíos me adentraron en el jazz.

–¿Qué tíos?

–“Raúl Félix y Ramón El Burro Félix. Ramón fue un gran contrabajista, uno de los fundadores de Los Travelers, un grupo de jazz latino de Tijuana, y Raúl participa actualmente como baterista en varios ensambles, como la Tico’s Jazz Big Band.