l cine chino es tan imprevisible que a veces, en los festivales internacionales, resulta ser el as en la manga de la selección. Eso no sucedió esta vez. La concursante Jianyu laide mama ( Mi corazón late en una jaula), de Xiaoyu Quin, es el convencional drama de una mujer, encarcelada por haber asesinado a su marido golpeador, que sale de prisión para rehacer su vida y recuperar la relación con su hijo de once años.

La única novedad es que el personaje de Zhao Xiahong, lointerpreta la misma Zhao Xiahong quien vivió la historia. El director muestra un buen sentido elíptico y por ello la película dura menos de hora y media, cosa rarísima en estos días de duraciones excesivas. Por lo demás, puede verse como una edición china y de lujo de Mujer: casos de la vida real.

Mucho más interesante resultó la hollywoodense Nuremberg, segundo largometraje como director del guionista James Vanderbilt. Basada en un libro de Jack El-Hai, la película recrea el célebre juicio al que se sometió a veintidós líderes nazis al concluir la segunda guerra, concentrándose en el trabajo del siquiatra Douglas Kelly (Rami Malek) de analizar sus personalidades, sobre todo la de Hermann Göring (Russell Crowe), quien había sido Mariscal del Reich.

De hecho, Vanderbilt describe cómo el siquiatra es seducido de alguna manera por el mal encarnado. El australiano Crowe aprovecha su aumento de peso y sus buenas dotes histriónicas para interpretar con convicción al nazi como un villano inteligente y manipulador, capaz de vencer al fiscal Jackson (Michael Shannon) en el juego sicológico que implica el juicio. Lástima que el drama resulta empañado por la antipatía que en mí despiertan Malek y su untuosa presencia, lo cual desbalancea las cosas.