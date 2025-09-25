▲ ONCE AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43. Estudiantes y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon ayer por Reforma hacia la cancillería, donde exigieron la repatriación de implicados en la fabricación de la verdad histórica sobre la desapariciónde los jóvenes. Foto Alfredo Domínguez

l empresario Ricardo Salinas Pliego analiza la posibilidad de propiciar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sea sujeta a procesos judiciales en Estados Unidos.

Largamente especializado en la presentación de demandas y tretas legales para entrampar a adversarios en laberintos judiciales y, sobre todo, para no cumplir con obligaciones y exigencias fiscales y comerciales, el dueño de Televisión Azteca, Elektra, Banco Azteca y Totalplay, entre otras compañías, ha hecho saber por medio de su Grupo Salinas que evalúa y analiza “iniciar las acciones legales pertinentes en México y EU” contra la presidenta Sheinbaum “por difamación y daño moral”.

Más allá del resultado de esas deliberaciones, y de la pertinencia que pudieran tener sus pretensiones en caso de decidirse a presentarlas ante juzgados, y que éstos les dieran curso, es evidente que su argumentación tiene carácter político, con expectativas electorales para sí mismo en lo personal o sus allegados e intereses.

Basta leer el comunicado en que Grupo Salinas dio a conocer sus cavilaciones: es politiquero, tramposo y victimista. No se circunscribe al punto jurídico a resolver, sino que hace un batidillo con retórica de corte prelectoral: insiste en su aberrante denuncia contra los gobiernícolas (cuando la fortuna de Ricardo Benjamín Salinas Pliego se potenció desmesuradamente gracias al gobiernícola Carlos Salinas de Gortari, quien le entregó lo que ahora es Televisión Azteca, y prosperó escandalosamente gracias a los subsiguientes gobiernícolas, incluyendo un primer tramo de la administración obradorista) y habla de una “persecución política” en su contra y no una disputa fiscal (cuando lo que se demanda una y otra vez es el pago de adeudos fiscales tramposa y largamente litigados, a tal grado que la presidenta Sheinbaum, además de otros señalamientos directos y concretos, ha recurrido a la frase musicalizada que dice “Toma chocolate, paga lo que debes”).

En el comunicado de referencia, el Grupo Salinas destaca, como si ello fuera sustancial para el proceso judicial que analizan entablar, que el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, tuvo una “extrañísima escala de nueve horas en Chiapas, donde, casualmente, reside el ex presidente López Obrador”, y que, por tanto, las menciones críticas a Salinas Pliego en la mañanera y otros espacios es una maniobra para distraer de esa “extrañísima escala”. En otros momentos, también con infantilismo argumental, el empresario ha pretendido resaltar la insuficiencia de los más de 70 mil millones de pesos, que muy probablemente pagará por adeudos fiscales, al compararlos con el gasto cotidiano del gobierno federal o el costo de obras estratégicas de la pasada administración.