n hombre asesinó ayer a un detenido, hirió a otros dos y posteriormente se suicidó en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las afueras de Dallas, Texas. Tras este acto de violencia, son 19 las personas muertas cuando se encontraban bajo custodia de ICE desde que inició la segunda administración de Donald Trump, cuatro de las cuales eran mexicanas. Apenas el lunes, el connacional Ismael Ayala Uribe falleció en circunstancias no aclaradas cuando esperaba atención médica en California; mientras, Silverio Villegas González fue asesinado por elementos de ese cuerpo el pasado 12 de septiembre en Illinois, y uno de los lesionados en el tiroteo de ayer es también un mexicano.

Lejos de mostrar alguna preocupación por la ruleta rusa que supone caer en las manos de ICE, las autoridades estadunidenses se precipitaron a redoblar la campaña de victimización de los miembros de la agencia y a explotar los sucesos para acelerar el desmantelamiento de la libertad de expresión, que constituye uno de los principales ejes del gobierno republicano.

Así, aunque todas las víctimas fueron migrantes, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el tirador disparó indiscriminadamente al edificio de la corporación, y su titular, Kristi Noem, declaró que “aunque aún no conocemos el motivo, sabemos que nuestros agentes de ICE enfrentan una violencia sin precedente en su contra; ésta debe terminar”. El mandatario fue más allá en esta línea al asegurar que “esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda, que exigen la demolición de ICE y comparan a sus agentes con nazis”, y anunció una orden ejecutiva para “desmantelar estas redes de terrorismo doméstico que aterrorizan al país”.

Más allá de que desde hace décadas las únicas redes de terrorismo doméstico plenamente identificadas por la FBI son los grupos de supremacistas blancos de ultraderecha que conforman el núcleo duro del electorado trumpista, los bulos propalados por el magnate y sus seguidores exhiben la inquietante esquizofrenia que impide a la clase política republicana (y buena parte de la demócrata) reconocer dos de los mayores problemas sociales de su nación: la epidemia de problemas de salud mental y el hiperarmamentismo civil.