Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 27

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió ayer que la Organización de Naciones Unidas “abra inmediatamente una investigación tras el triple sabotaje” que aseguró haber sufrido al dirigirse antier a la Asamblea General anual del organismo.

El mandatario se quejó de una falla en la escalera mecánica a su llegada al edificio de la ONU, seguida de un problema con el teleapuntador y con el sistema de sonido durante su discurso.

En una larga publicación en su plataforma Truth Social, el republicano describió la serie de incidentes de “maliciosos”, exigió el arresto de los responsables y afirmó que el Servicio Secreto investiga lo ocurrido.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse”, afirmó Trump.

El organismo multinacional no reaccionó de inmediato a la furibunda declaración del líder de la Casa Blanca, pero antier insistió en que todo había sido accidental y atribuyó parte de la responsabilidad al personal de la Casa Blanca.