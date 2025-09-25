▲ El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (centro a la izquierda), solicitó ayer al canciller ruso, Sergei Lavrov (centro a la derecha), “detener la matanza en Ucrania”, al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 26

Moscú. El Kremlin reaccionó con ironía ayer al decir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se equivocó la víspera al comparar a Rusia con un tigre de papel. “Rusia, en realidad, se asocia más con un oso. Osos de papel no existen. Rusia es un oso de verdad”, afirmó su portavoz, Dimitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Tampoco está de acuerdo con la percepción estadunidense sobre las “grandes dificultades” que experimenta la economía rusa, según Trump, aunque reconoció: “hay algunos puntos de tensión que se deben sobre todo a las sanciones y el desorden en la economía mundial”.

De acuerdo con Peskov, “el mundo entró en una fase de absoluta imprevisibilidad de la situación económica. A escala mundial, en esencia, desapareció la posibilidad de hacer análisis económico”.

Agregó: “Hemos escuchado numerosas veces desde Washington y desde las capitales europeas que la economía de Rusia iba a colapsar, que se iba a desmoronar, pero ya ha pasado mucho tiempo (y nada)”.

El representante de la presidencia de Vladimir Putin explicó: “la economía de Rusia se transformó de modo que la operación militar especial (como denomina Rusia la campaña bélica en Ucrania) pueda recibir con creces todo lo que necesita y, a pesar de todas las dificultades, mantiene su fortaleza y estabilidad macroeconómica.

“Dese cuenta, hay una guerra. Lo que sucede en torno nuestro es una guerra. Ahora estamos en la fase más delicada. El destino se está decidiendo en ella. Tenemos que ganarla en aras de nuestros hijos y nietos, del futuro de ellos”.

Sobre la propuesta del presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, para reunirse con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, en Kazajistán, Peskov expuso que Kiev “plantea sitios inaceptables por completo” para Rusia y puso de ejemplo que antes de mencionar la república centroasiática más importante, sugirió Suiza o Austria, que “de facto ya no son países neutrales”.