Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 25

Nueva York. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó ayer las acciones de Israel por el asesinato de menores en Gaza durante su discurso en la 80 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Si no sientes compasión por el dolor humano, no puedes llamarte humano (…) Esos criminales (los israelíes) que intimidan asesinando niños no merecen el nombre de seres humanos y nunca demostrarán ser compañeros de confianza”, aseveró el mandatario iraní. Pezeshkian argumentó que Irán, a diferencia de Israel, puede ser visto como un “socio firme y un compañero confiable para todos los países que buscan la paz”.

Reiteró que Teherán lleva décadas defendiendo “una región libre de armas de destrucción masiva” a pesar de las “acusaciones de quienes sí las poseen. No queremos las armas nucleares y jamás trataremos de tenerlas (…) Hemos ampliado nuestro poder en el mundo sin fabricar ni utilizar armas nucleares ni masacrando a centenares de miles de personas”, aseveró.