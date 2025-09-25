Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 24

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido durante el tiroteo cometido ayer por la mañana en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)en Dallas, Texas.

En un comunicado, la cancillería detalló que el consulado general de México en Dallas se puso en contacto de inmediato con las autoridades locales, quienes confirmaron que uno de los heridos es de nacionalidad mexicana. El connacional permanece hospitalizado, recibiendo atención médica especializada. Asimismo, se informó que funcionarios consulares ya están en comunicación con sus familiares para ofrecer acompañamiento, apoyo legal y el seguimiento a su estado de salud.

La representación mexicana indicó que mantiene comunicación permanente con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones y gestiona la autorización para visitar al connacional en el hospital.