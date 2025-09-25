Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 8

Madrid. El público que acudió ayer a la segunda proyección de La voz de Hind Rajab ovacionó durante siete minutos la cinta que narra la cruel historia de la niña de seis años que ruega a voluntarios de la Media Luna Roja que la rescaten de un vehículo acribillado el 29 de enero de 2024 por el ejército de Israel.

Los asistentes se han puesto en pie mirando a los dos actores protagonistas, Motaz Malhees y Saja Kilani –ambos vestidos de negro, él con una chapa de la bandera palestina y ella con la pegatina Genocidio Stop; presentes en el Teatro Victoria Eugenia, que agradecieron visiblemente emocionados las muestras de cariño. El actor dio las gracias a los asistentes en castellano. Durante la ovación, se desplegaron dos banderas palestinas y los asistentes gritaron en varias ocasiones ¡Viva Palestina libre!

A su salida del teatro, el público continuó ovacionando a los actores, que salieron a la calle, donde les esperaba el inicio de la manifestación por Palestina contra el genocidio en Gaza.

El director del festival, José Luis Rebordinos y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun participaron en la manifestación posterior a la cinta.

“Es un honor estar aquí por primera vez en San Sebastián. Están siendo unas horas muy emocionantes. La voz de Hind nunca tenía que haber sido silenciada”, señalaron. España es “el país más valiente” y damos las gracias por lo que se está haciendo en apoyo a Palestina. “Cuidar sus corazones y difundir la palabra de la película”, demandaron.