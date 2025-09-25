Dora Villanueva

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 20

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, pidió a los diputados “mucha responsabilidad al hablar de endeudamientos” y otros indicadores económicos. “Hay que acordarnos que quien duplicó la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) no fuimos nosotros (...) la estamos desendeudando”, encaró frente a los reiterados cuestionamientos de los legisladores de oposición sobre los pasivos de la principal empresa estatal.

En comparecencia frente al pleno de la Cámara de Diputados que arrancó con apenas 267 legisladores, y que se prolongó por casi seis horas, Amador Zamora enfatizó que más allá de cualquier otro dato económico, el más importante es que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en México y descartó una reforma fiscal en tanto no se complete la lucha contra factureras y contrabando en aduanas.

“No vamos a subir los impuestos, no les vamos a dar el gusto. Tenemos que hacer nuestro trabajo primero. Creo que no tenemos derecho a tocar los impuestos si primero hay factureras afuera, si hay personas en el sector aduanero que están evadiendo impuestos de comercio exterior”, recalcó.

El funcionario, quien asistió a hablar sobre la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Paquete Económico 2026, respondió a los reiterados cuestionamientos de la oposición sobre Pemex.

Restregó que la deuda de la petrolera pasó de 43 mil millones de dólares a 105 mil entre 2008 y 2018.

Amador Zamora enfatizó que “la economía de este país está bien, está sólida, sana. Y en el corto y mediano plazos va a estar mejor”, soltó a los legisladores.

Al abordar los estimados de crecimiento contenidos en el Paquete Económico 2026 –de 0.5 a 1.5 por ciento en 2025 y de 1.8 a 2.8 para 2026– , que están por encima de lo previsto por corredurías y organismos financieros internacionales, sostuvo que esta narrativa ya se vivió desde principios de año y son los organismos internacionales los que han sido orillados a rectificar.