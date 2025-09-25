Fernando Chico Pardo desembolsó 42 mil mdp en la transacción, la cual fue reportada a la Presidenta e incluye la división minorista del banco
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 17
Fernando Chico Pardo, el octavo empresario más acaudalado del país, compró al consorcio estadunidense Citigroup una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por 42 mil millones de pesos, operación que marca el retorno de un pedazo de esa institución a manos nacionales, confirmaron ambas compañías.
La transacción, informaron fuentes de Banamex a La Jornada, fue reportada la tarde del martes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una videoconferencia en la que estuvo Fernando Chico Pardo; Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, y Ernesto Torres Cantú, director internacional para Citi.
En la reunión virtual, la mandataria expresó su satisfacción porque una parte de Banamex queda en manos de un empresario nacional, según señalaron las fuentes bancarias a este medio.
El anuncio, que fue realizado a las 14:30 horas tiempo de México, marca un paso hacia la etapa final de la colocación de Banamex en el mercado de valores, hecho que se remonta a enero de 2022, cuando el consorcio estadunidense informó que puso en venta el negocio minorista de la institución nacional.
“Citi anuncia que una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia cercana acordó comprar una participación accionaria en Grupo Financiero Banamex. Bajo esta operación, el empresario mexicano adquirirá 25 por ciento de las acciones ordinarias de Banamex”, precisó la firma estadunidense en un comunicado.
El consorcio extranjero detalló que la operación “está sujeta a las condiciones de cierre usuales, incluye autorizaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026”.
Por el momento, Ignacio Deschamps continuará como presidente del Consejo de Administración de Banamex, y cuando la transacción se complete, el cargo será tomado por Fernando Chico Pardo. Manuel Romo se mantendrá en el cargo de director general del grupo, de acuerdo con la información.
Negocios aéreos
Fernando Chico Pardo es actualmente presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), conglomerado que opera nueve aeropuertos en México, incluido el de Cancún, Quintana Roo, seis en Colombia y uno más en San Juan, Puerto Rico.
Este año, por primera vez, apareció en la lista Forbes de las personas más acaudaladas del planeta y en México figura como el octavo empresario con la mayor fortuna, con un patrimonio estimado en 3 mil 500 millones de dólares.
Desde 2014 es el mayor accionista individual de Carrix, operador privado de puertos en el continente americano y también es miembro de los consejos de administración de diversas empresas mexicanas, como Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP (la embotelladora de PepsiCo en México).
“Banamex, con su talentoso y experimentado equipo, seguirá siendo un pilar fundamental para apoyar a México”, mencionó Chico Pardo tras darse a conocer el acuerdo.
Detalles de la venta
El 11 de enero de 2022, Citi reveló que puso en venta Banamex como parte de una estrategia global con la que busca quedarse con las cuentas de alto valor. La operación incluye la división minorista del banco mexicano –tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, etcétera–, la aseguradora, la administradora de fondos para el retiro y el acervo cultural de la institución financiera.
Cuando el anuncio se realizó, Bank of America Securities estimó que el valor del banco rondaba entre 10 y 12 mil millones de dólares. Al principio, se planteó la posibilidad de que la transacción se hiciera con un particular, y el empresario Germán Larrea figuraba como el principal candidato. También se barajó la posibilidad de que fuera adquirido por Banorte, de Carlos Hank González, o por Santander, de la española Ana Botín.
Pero fue hasta mayo de 2023 cuando Citi hizo oficial que la venta de Banamex se haría por medio de una oferta pública inicial en el mercado de valores, ya fuese de Estados Unidos o México. Se maneja la posibilidad de que la operación se haga en ambas naciones.
El 1º de diciembre de 2024 Citi y Banamex se separaron formalmente, por lo que cada institución ya opera de forma independiente.