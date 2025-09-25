▲ El empresario apareció por primera vez en 2025 en la lista Forbes. Foto Cortesía Banamex

Julio Gutiérrez y Roberto González Amador

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 17

Fernando Chico Pardo, el octavo empresario más acaudalado del país, compró al consorcio estadunidense Citigroup una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por 42 mil millones de pesos, operación que marca el retorno de un pedazo de esa institución a manos nacionales, confirmaron ambas compañías.

La transacción, informaron fuentes de Banamex a La Jornada, fue reportada la tarde del martes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una videoconferencia en la que estuvo Fernando Chico Pardo; Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, y Ernesto Torres Cantú, director internacional para Citi.

En la reunión virtual, la mandataria expresó su satisfacción porque una parte de Banamex queda en manos de un empresario nacional, según señalaron las fuentes bancarias a este medio.

El anuncio, que fue realizado a las 14:30 horas tiempo de México, marca un paso hacia la etapa final de la colocación de Banamex en el mercado de valores, hecho que se remonta a enero de 2022, cuando el consorcio estadunidense informó que puso en venta el negocio minorista de la institución nacional.

“Citi anuncia que una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia cercana acordó comprar una participación accionaria en Grupo Financiero Banamex. Bajo esta operación, el empresario mexicano adquirirá 25 por ciento de las acciones ordinarias de Banamex”, precisó la firma estadunidense en un comunicado.

El consorcio extranjero detalló que la operación “está sujeta a las condiciones de cierre usuales, incluye autorizaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026”.

Por el momento, Ignacio Deschamps continuará como presidente del Consejo de Administración de Banamex, y cuando la transacción se complete, el cargo será tomado por Fernando Chico Pardo. Manuel Romo se mantendrá en el cargo de director general del grupo, de acuerdo con la información.

Negocios aéreos

Fernando Chico Pardo es actualmente presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), conglomerado que opera nueve aeropuertos en México, incluido el de Cancún, Quintana Roo, seis en Colombia y uno más en San Juan, Puerto Rico.