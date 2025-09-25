▲ El delantero celeste marcó al minuto 83 para que La Máquina se mantuviera invicta y en el liderato. Foto Afp

Jueves 25 de septiembre de 2025

Un partido que se vislumbraba de bajo riesgo, casi culmina en un desastre para Cruz Azul. Gabriel Toro Fernández salió al rescate de La Máquina, tras un yerro del arquero Kevin Mier, para evitar una bochornosa derrota y conseguir en el tramo final un empate 2-2 frente al sotanero Querétaro.

El inesperado resultado provocó que los celestes cortaran una racha de siete triunfos consecutivos, aunque mantienen el liderato de manera invicta con 24 unidades, dos más que Monterrey, después de 10 jornadas, mientras los Gallos aún sufren en el peldaño 15 con apenas ocho puntos.

Con las expectativas en su favor ante la casi perfecta campaña que ha realizado bajo el mando de Nicolás Larcamón, La Máquina arribó al estadio Olímpico Universitario con la confianza en alto. Así, apenas al minuto 14 se arriesgaron con una jugada que les daría la ventaja cuando Carlos Rodríguez rompió a la defensa rival para ceder el esférico a José Paradela, quien sacudió las redes con un disparo desde la media luna.

El guion del encuentro seguía lo acordado por las estadísticas: el dominio de Cruz Azul frente a un Querétaro que se encontraba naufragando entre los últimos puestos de la tabla general en su primer torneo ahora como propiedad del empresario estadunidense Marc Spiegel.

Sin embargo, la narrativa cambiaría cuando el uruguayo Santiago Homenchenko, quien en su país fue promesa del futbol y ahora pretende resurgir, despertaría como guía en el ataque de los Gallos para igualar el marcador apenas cinco minutos después con un disparo dentro del área.