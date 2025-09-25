Tigres vence 2-0 al Atlas
Un partido que se vislumbraba de bajo riesgo, casi culmina en un desastre para Cruz Azul. Gabriel Toro Fernández salió al rescate de La Máquina, tras un yerro del arquero Kevin Mier, para evitar una bochornosa derrota y conseguir en el tramo final un empate 2-2 frente al sotanero Querétaro.
El inesperado resultado provocó que los celestes cortaran una racha de siete triunfos consecutivos, aunque mantienen el liderato de manera invicta con 24 unidades, dos más que Monterrey, después de 10 jornadas, mientras los Gallos aún sufren en el peldaño 15 con apenas ocho puntos.
Con las expectativas en su favor ante la casi perfecta campaña que ha realizado bajo el mando de Nicolás Larcamón, La Máquina arribó al estadio Olímpico Universitario con la confianza en alto. Así, apenas al minuto 14 se arriesgaron con una jugada que les daría la ventaja cuando Carlos Rodríguez rompió a la defensa rival para ceder el esférico a José Paradela, quien sacudió las redes con un disparo desde la media luna.
El guion del encuentro seguía lo acordado por las estadísticas: el dominio de Cruz Azul frente a un Querétaro que se encontraba naufragando entre los últimos puestos de la tabla general en su primer torneo ahora como propiedad del empresario estadunidense Marc Spiegel.
Sin embargo, la narrativa cambiaría cuando el uruguayo Santiago Homenchenko, quien en su país fue promesa del futbol y ahora pretende resurgir, despertaría como guía en el ataque de los Gallos para igualar el marcador apenas cinco minutos después con un disparo dentro del área.
Ya con el ánimo a tope, Homenchenko (20) encontraría el momento exacto para aprovechar en su favor un yerro vital de Mier. El uruguayo lanzó un potente tiro desde más atrás del medio campo que tomó por sorpresa al arquero, quien no supo reaccionar y permitió que el esférico llegara a las redes.
El error desequilibró a La Máquina, la cual no estaba acostumbrada al escenario de la desventaja y por primera vez en esta campaña sufriría en la cancha.
No obstante, ahora, una imprudencia tanto por parte de los queretanos como de los mismos celestes cambiaría el ritmo del juego para un desenlace intenso.
Jhojan Julio se fue expulsado al 62 por una falta sobre Willer Ditta; La Máquina también terminó con 10 hombres en la cancha cuando Luka Romero, una de las joyas juveniles del plantel, vio la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre Francisco Venegas.
Fue entonces cuando Cruz Azul aprovechó el desconcierto del Querétaro y se salvó de perder el invicto –frente a un supuesto rival de menor jerarquía– con un gol del Toro Fernandez (83), que le permitió salir como héroe celeste.
El nerviosismo dominó el cierre después de que la silbante Karen Hernández, quien dirigió su tercer partido en esta temporada en la Liga Mx, otorgó hasta 14 minutos de tiempo de compensación, un lapso considerable en el que ninguno pudo sacar el triunfo.
En otro partido de la jornada, los Tigres se impusieron 2-0 al Atlas con anotaciones de Ozziel Herrera, al minuto cinco, y Diego Lainez al 62, ayer en el estadio Universitario de la UANL.