Jueves 25 de septiembre de 2025, p. a11
La selección de futbol de Argentina enfrentará a sus similares de México y Honduras en junio en Es-tados Unidos en los últimos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, poco antes del comienzo de la competencia, informó ayer la federación albiceleste.
“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los juegos previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos en Estados Unidos, falta definir los estadios”, dijo el presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, al Diario Olé, especializado en deportes.
“Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del arranque de la Copa. Honduras también va a ser un rival duro, pero es la preparación final”, añadió.
Luego de finalizar primero en la eliminatoria sudamericana, el seleccionado albiceleste, campeón del mundo en Qatar 2022, jugará en octubre ante Venezuela y Puerto Rico en las ciudades de Miami y Chicago, respectivamente.
“Estamos a la espera de saber cuál es la decisión para marzo, si se juega o no la Finalissima con España, una de las selecciones más competitivas del mundo”, indicó Tapia en relación a la final pendiente entre los campeones de América y Europa.
Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dirigida por Mikel Arriola, no ha confirmado todavía la realización del encuentro ante el combinado argentino.
Hasta el momento, la selección mexicana sólo ha anunciado cuatro partidos amistosos para lo que resta de este año, ante Colombia, Ecuador (en octubre), Uruguay y Paraguay (en noviembre).
También se especula que el Tri podría enfrentar a Portugal en marzo del próximo año, en la reinauguración del estadio Banorte (Azteca), aunque dicha información tampoco ha sido oficializada por la FMF.
(Con información de Reuters)