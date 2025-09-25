De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. a11

La selección de futbol de Argentina enfrentará a sus similares de México y Honduras en junio en Es-tados Unidos en los últimos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, poco antes del comienzo de la competencia, informó ayer la federación albiceleste.

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los juegos previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos en Estados Unidos, falta definir los estadios”, dijo el presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, al Diario Olé, especializado en deportes.

“Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del arranque de la Copa. Honduras también va a ser un rival duro, pero es la preparación final”, añadió.

Luego de finalizar primero en la eliminatoria sudamericana, el seleccionado albiceleste, campeón del mundo en Qatar 2022, jugará en octubre ante Venezuela y Puerto Rico en las ciudades de Miami y Chicago, respectivamente.