Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 4

The Tiger’s Coat, una instalación de Rodrigo Ortiz Monasterio, se adentra en las tribulaciones que marcaron la vida y el legado de la fotógrafa Tina Modotti (1896-1942) a partir de un episodio trágico: el asesinato, en 1929, de su pareja, el activista cubano Julio Antonio Mella, hecho que abrió una grieta personal y política en su trayectoria.

“La exposición realmente no es una retrospectiva de la obra de Tina, sino una aproximación a ciertos momentos y personajes que estuvieron activos en su vida. Están presentes sus amores, el inicio y final de su carrera fotográfica–que realmente fue muy corta, de 10 años– y su muerte en medio de sospechas”, dijo Ortiz Monasterio, durante una conferencia de prensa.

Explicó que su propuesta curatorial toma el nombre de la película muda de 1920 protagonizada por Modotti, en la que interpreta a una joven mexicana pobre que se hace pasar por una mujer rica de ascendencia europea para acceder a un mundo de privilegios.

Para el artista, este filme –en el que prevalece una dualidad de identidades, el contraste de clases y los estereotipos raciales de la época– será lo que proyectará a la fotógrafa bajo la figura de femme fatale, “un papel que ella arrastrará por el resto de su vida, una identidad un tanto impuesta”.

Entre las imágenes que se exhiben destacan tres fotografías del archivo Casasola que muestran a Modotti durante la reconstrucción del asesinato de Mella. Un crimen por el cual fue señalada como principal sospechosa y terminó en prisión.

Aunque fue liberada por falta de pruebas, la inquisición mediática la persiguió por un largo tiempo: “¿La sra. Modotti conoce al asesino?”, titulaban los periódicos de aquella época de represión anticomunista. Un año más tarde, tras el atentado contra el presidente Pascual Ortiz Rubio, la artista fue acusada sin pruebas de conspiración y obligada al exilio.

“Creo que cuando regresó a México después de su exilio –con otro nombre y acompañada de Vittorio Vidali– ya era otra persona, aunque tenía apenas 30 y tantos años. Después de haber abandonado su carrera fotográfica, es como si se hubiera percatado de que no tenía sentido continuar en una línea tan radical.