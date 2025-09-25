Armando G. Tejeda

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 3

Madrid. La escritora y poeta canadiense Margaret Atwood (Ottawa, 1939) fue reconocida con el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía, en una decisión unánime del jurado de la tercera edición desde su instauración, a raíz precisamente de la muerte del poeta catalán en 2021. El reconocimiento, uno más en su larga trayectoria como literata e intelectual comprometida, fue recibido por la propia escritora con alegría y orgullo, al señalar tras conocer la noticia: “Me siento muy honrada de recibir un premio que lleva el nombre de este valiente y talentoso poeta catalán” y recordó que “la poesía es el corazón del lenguaje”.

Atwood fue la elegida por el jurado entre 30 candidaturas, pero los temas que ha abordado en su escritura fueron decisivos para que la eligieran a ella por unanimidad. En el acta se destacó que le conceden el premio “por su obra poética, escrita desde los inicios de su trayectoria literaria, que destaca por un dominio del lenguaje capaz de tratar temas como el feminismo, la ecología, el amor o el desengaño, así como su capacidad para tratar los temas más relevantes de la sociedad de nuestro tiempo, pero siempre en relación con el anhelo humano de búsqueda de la propia identidad”.

El jurado estuvo integrado por Javier Santiso, fundador de la Editorial La Cama Sol; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Héctor Abad Faciolince, escritor; Ana Santos, ex directora de la Biblioteca Nacional, y Mónica Margarit, hija del poeta.

Tras conocer el fallo, Atwood lamentó no haber conocido a Joan Margarit cuando estuvo en España. “Vivimos los mismos tiempos históricos, aunque en países muy distintos. Aun así, habríamos recordado muchas de las mismas cosas; habríamos tenido mucho de qué hablar. La poesía es el corazón del lenguaje. Es un privilegio poder practicar un arte tan antiguo y encontrarme en tan distinguida compañía”.