Fabiola Palapa quijas

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 2

“Cuando aparecen supuestos hallazgos o piezas inéditas de Frida Kahlo, siempre hay algo que no cuadra. Con el tiempo, se desarma la historia y se descubre que la pieza no es auténtica”, aseveró el historiador de arte Raúl Cano Monroy.

En entrevista, el investigador afirmó que la documentación y la procedencia son claves para determinar la autenticidad de las obras de la pintora mexicana. “Sus piezas han generado un halo de misterio porque no pueden ser vistas en muchos lugares”.

En 2021, el sito web news.artnet.com difundió una venta privada del autorretrato Yo y mis pericos, de 1941, de Kahlo, la cual se exhibió públicamente por última vez en el Museo Whitney de Arte Estadunidense en Nueva York, ese mismo año; sin embargo, esa noticia no trascendió porque no hubo comunicados oficiales ni un catálogo público por parte de la casa de subasta Christie’s que lo confirmara.

Otra situación llamó la atención con esa misma obra cuando se difundió que supuestamente la habían robado a un coleccionista en la Ciudad de México, lo que fue falso, pues desde que el cuadro salió de la casa de la pintora mexicana, en la calle Londres, en Coyoacán, nunca volvió a México. De hecho, la pieza se exhibía en ese entonces en el Museo Whitney como parte de la muestra Vida americana.

En torno al caso del autorretrato Yo y mis pericos, Cano comentó: “Sé lo que todo mundo sabe. Creo que voy a repetir la misma información porque es lo que sabemos todos: es una pieza que salió de México desde los años 40 y nunca regresó a México y está en Estados Unidos, lo que se sabe es que hay una colección particular en Estados Unidos; y que en el Museo Whitney se exhibió, esa información es la que se ha publicado y es la poca información que tengo de esa pieza”.

Agregó que generalmente sorpresas de ese tipo hay varias. “Muchos lo han dicho: Frida Kahlo pintaba más muerta que viva, ya que aparecen siempre supuestos hallazgos y piezas inéditas”.

A propósito de casos de subastas privadas de posibles cuadros de la pintora, el historiador aseguró que su obra está muy bien documentada y estudiada. “Los especialistas en Frida Kahlo saben cuántas piezas pintó y las casas de subastas serias saben la historia de cada una y la procedencia es fundamental para determinar la autenticidad”.

En subastas sus pinturas han alcanzado precios récord, consolidando su posición como una de las pintoras más valiosas y buscadas, pero más allá de su valor comercial, la obra de Frida Kahlo sigue siendo objeto de estudio y admiración.