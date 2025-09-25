Paola Carrizosa

El registro de un fósil de pez hallado en una comunidad mixteca de Puebla abrió un amplio panorama por ser la primera descripción paleontológica hecha por estudiantes locales y una nueva especie en la biopaleontología del país, así lo consideró para La Jornada Carlos Castañeda Posadas, responsable del Laboratorio de Paleobiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al hablar sobre el Buapichthys gracilis, el pez ágil de la BUAP”, el nuevo fósil descubierto en la comunidad de San José de Gracia, municipio de Molcaxac.

También compartió que se encuentra haciendo el registro ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia y afirmó que se trata “de un nuevo pez, una nueva especie y hasta un nuevo género”.

Castañeda Posadas precisó que el registro es producto del trabajo establecido al lado de los investigadores Carlos Iván Medina Castañeda, alumno que realizó su tesis de grado, Kleyton Magno Cantalice Severiano y Jesús Alvarado, ambos adscritos al Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Fue en 2010 cuando los especialistas viajaron a esa comunidad poblana a buscar el vestigio. “Se hicieron unas primeras colectas, era una cantera nueva donde había indicios de restos fósiles, pero no como Tlayua, sino de otro tipo, ubicada a 10 kilómetros en línea recta de este sitio”, agregó.