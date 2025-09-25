▲ Científicos hallaron los restos fósiles de la especie en la provincia argentina de Chubut. Foto Europa Press

Agencias

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 6

Un equipo de científicos descubrió el fósil de un nuevo género y especie de dinosaurio carnívoro en la sureña provincia argentina de Chubut. Se trata de una especie que habría sido de las últimas en extinguirse, informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.

“La especie se encuentra entre los megarraptóridos más completos, en términos de representación de su esqueleto, y fue uno de los últimos sobrevivientes de este grupo de dinosaurios carnívoros. Joaquinraptor representa el registro geológicamente más joven de Megaraptoridae”, según un estudio publicado en Nature Communications, que indica que este grupo de dinosaurios se caracterizaba por poseer grandes garras.

Denominado Joaquinraptor casali, el espécimen habría medido poco más de siete metros y pesado aproximadamente una tonelada.

Recibió ese nombre en homenaje al hijo de Lucio Ibiricu, primer autor de la investigación, además de la zona donde fue hallado.

El ejemplar habría muerto a los 19 años, por lo que podría ser uno de los megarraptoranos geológicamente más jóvenes, si no el más joven, descubierto hasta ahora.

Esa especie de dinosaurios fue conocida por sus cráneos alargados y “garras enormes y muy poderosas”, afirmó Ibiricu, investigador del Conicet en el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología y autor del estudio.

Sin embargo, aún no está claro cómo cazaban estas criaturas y dónde se sitúan en la línea evolutiva, principalmente porque los fósiles recuperados hasta ahora estaban incompletos.

Los investigadores dijeron que desenterraron parte de un cráneo, así como huesos de brazos, piernas y cola en la formación rocosa Lago Colhué Huapi en la Patagonia. Notaron características únicas en los huesos que les hicieron darse cuenta de que podría tratarse de una nueva especie.