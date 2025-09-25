▲ Después de escapar del Reclusorio Oriente el martes pasado, el recluso Marvin Didier Barrientos regresó ayer al penal, luego de ser recapturado en la alcaldía La Magdalena Contreras.. Foto La Jornada

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 31

Luego de 12 horas de haberse fugado del Reclusorio Oriente, Marvin Didier Barrientos Flores fue recapturado por elementos de la policía capitalina en la alcaldía La Magdalena Contreras, al detectar que había regresado a la zona donde habitaba. Su escape del penal originó que custodios y el director, César Pilares Viloria, fueran presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.

Con esta fuga sumaron cinco personas privadas de la libertad que han escapado de penales en la capital del país desde la administración pasada, entre ellos tres presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, en 2020, que iban a ser extraditados a Estados Unidos; sin embargo, sólo Marvin Didier ha sido recapturado.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó de la detención anoche. Refirió que fue ubicado gracias al análisis de las investigaciones, en las que colaboró el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Marvin Didier, de 27 años, se encontraba en ese penal por tentativa de homicidio tras agredir a dos de sus vecinos, a los cuales golpeó con un tubo y acuchilló, el 13 de febrero pasado, en la alcaldía La Magdalena Contreras.

La noche del martes se reportó una movilización en ese penal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, debido a que personal de custodia penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario alertó que, durante el pase de lista, un preso no se encontraba.

Autoridades activaron el protocolo de búsqueda y se solicitó la presencia del personal de la Dirección General de Asuntos Internos para las entrevistas con los custodios en turno e integrar la carpeta de investigación administrativa interna.