Regresó a la zona donde vivía
Era el quinto fugado desde la administración pasada // Los otros cuatro no han sido recapturados // En la detención colaboró el CNI
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 31
Luego de 12 horas de haberse fugado del Reclusorio Oriente, Marvin Didier Barrientos Flores fue recapturado por elementos de la policía capitalina en la alcaldía La Magdalena Contreras, al detectar que había regresado a la zona donde habitaba. Su escape del penal originó que custodios y el director, César Pilares Viloria, fueran presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.
Con esta fuga sumaron cinco personas privadas de la libertad que han escapado de penales en la capital del país desde la administración pasada, entre ellos tres presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, en 2020, que iban a ser extraditados a Estados Unidos; sin embargo, sólo Marvin Didier ha sido recapturado.
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó de la detención anoche. Refirió que fue ubicado gracias al análisis de las investigaciones, en las que colaboró el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Marvin Didier, de 27 años, se encontraba en ese penal por tentativa de homicidio tras agredir a dos de sus vecinos, a los cuales golpeó con un tubo y acuchilló, el 13 de febrero pasado, en la alcaldía La Magdalena Contreras.
La noche del martes se reportó una movilización en ese penal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, debido a que personal de custodia penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario alertó que, durante el pase de lista, un preso no se encontraba.
Autoridades activaron el protocolo de búsqueda y se solicitó la presencia del personal de la Dirección General de Asuntos Internos para las entrevistas con los custodios en turno e integrar la carpeta de investigación administrativa interna.
La SSC señaló en una tarjeta informativa que los custodios y el director del reclusorio fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.
Por estos hechos, se reforzó la seguridad en el penal y se desplegaron elementos para la búsqueda del reo. El martes se realizó la visita de internos, por lo que se analiza si desde la tarde pudo haber ocurrido la fuga, pues fue en la noche, en medio del cambio de guardia, cuando se realizó el pase de lista y se constató que Marvin no se encontraba.
Fuentes refirieron que el sujeto presuntamente trabajaba dentro del Reclusorio Oriente para la organización de Los Duques, quienes son señalados de mantener el control de la venta de insumos, así como otras actividades ilícitas.
Además, Marvin se encontraba en el dormitorio 5, el cual da a la esquina de Anillo Periférico Oriente, zona en la que no tenía que estar por ser una persona privada de la libertad con ingreso en febrero de este año, pues debía estar en el área conocida como COC.
En tanto, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia dentro y fuera del centro penitenciario para la localización de la persona referida y para determinar el tipo de omisiones en los controles y supervisión, y ejecutar las sanciones y acciones de reforzamiento correspondientes.
En 2023 otro reo, identificado como Roberto Alejandro Cámara Ovando, se fugó del Reclusorio Sur, sin que hasta el momento haya sidolocalizado. En 2020 se reportó la fuga de tres reos, también del Reclusorio Sur, que iban a ser extraditados a Estados Unidos por sus nexos con el cártel de Sinaloa; por este hecho fueron detenidos 11 custodios de ese penal.