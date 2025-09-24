E

l 9 de febrero de 1944 nació Parménides García Saldaña y 22 años después publicó su novela Pasto verde. La chaviza setentera lo conoció por sus crónicas alrededor del rock; son de mencionar la publicada en la revista Pop sobre la visita al DF de The Doors en junio 1969; otra es la del festival de Avándaro en Piedra Rodante, mientras sus libros Pasto verde, El rey criollo y En la ruta de la onda capturan atmósferas de su época. Ahora, vámonos a Tampico: el 24 de diciembre de 1950 nace Rodrigo Eduardo González Guzmán, quien a fines de los años 70 le llega al entonces DF. Empezó a rolar, guitarra en ristre, por calles y foros de la capirucha y entre los primeros en darse cuenta de su valía se cuentan Paul Leduc, José Agustín, Fabrizio León, Alejandro Lora, Rod Levario, Jorge Pantoja, José Luis Pluma. Ellos y otros más aceptaron que el Sacerdote Rupeste, al seguir la voz del profeta del Nopal, logró retratar al chilango en su esencia tan diversa pero neta, es decir, cómo los chilangos a las soledades negadas las volvemos canciones. Y quien nació, vivió y dijo adiós en la Ciudad de México fue Sergio García Michel, director de cine independiente, profesor y rocanrolero confeso. Sin duda, Sergio logró hacer un archivo con un pietaje extenso y valioso: va de Avándaro a una biografía inconclusa de Armando Palomas, pasando por los Rupestres, El Tri, Jessy Bulbo, et al. Los tres se despidieron un 19 de septiembre: Parme, en 1982; Rockdrigo en el 85 y Sergio en 2010. Esta gruexísima trinidad se conocieron entre sí.

Tres discos, tres generaciones: El Ritual, Isidoro Negrete y Exthron

Uno, El Ritual fue un grupo formado por Chalo, Martín, Lalo y Frankie en Tijuana; su consolidación se dio sobre todo por su participación en el festival Rock y Ruedas; ahora, en 2025, sale al público el disco El ritual en Avándaro con algunas de las canciones tocadas en aquel septiembre de 1971; rolas como Prostituta –Easy Woman pa’ la maestriza– Satanás, Muerto e ido y cuatro más, todas remasterizados y mejorados sonoramente.