una semana de cumplir el primer año de su gobierno, un sondeo de Banamex indica que la presidenta “Sheinbaum registra niveles récord de popularidad comparada con los últimos cinco presidentes. La mandataria mantiene un nivel de popularidad mayor a 70 por ciento”. En una nota anexa a su reporte económico, la institución bancaria indica que es la presidenta con los mayores niveles de aprobación prácticamente un año después de haber comenzado su gobierno.

“En momentos equivalentes, Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox y Felipe Calderón presentaban un nivel promedio de popularidad cercano a 60 por ciento, mientras Enrique Peña Nieto y Zedillo se ubicaban por debajo de 50 por ciento”. El sondeo de aprobación y popularidad es realizado por medio de diversas encuestas de consultoras como Buendía & Márquez, Mitofsky o Enkoll. Según Banamex, la la jefa del Ejecutivo “es significativamente mejor calificada que su gobierno”, y los datos de las encuestas muestran que los mexicanos la consideran “preparada para gobernar, honesta, con carácter y que entiende las preocupaciones de la gente”.

La firma financiera precisó que “lo que la población evalúa más negativamente” de la administración de la presidenta “es el manejo de la inseguridad”. No obstante, destacó que, ante las amenazas injerencistas de Donald Trump, los mexicanos “se sienten defendidos por Claudia Sheinbaum”.

Cero impunidad

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, inició la serie de presentaciones en la Cámara de Diputados para glosar el primer Informe de gobierno. Repasó lo más sobresaliente de la administración de Sheinbaum, inclusive la estabilidad del peso en uno de los periodos más turbulentos de la economía mundial. Hizo un llamado vigoroso contra la corrupción. “No habrá impunidad para los servidores públicos que traicionen la confianza del pueblo y se les castigará sin importar su nivel jerárquico o posición económica”, mencionó. Es oportuna la reiteración de este compromiso por los casos que se han presentado recientemente en la secretaría de Marina, en las corporaciones policiacas de Tabasco, y otros más, donde ya hay detenidos.