Sheinbaum es más popular que los últimos cinco presidentes, afirma Banamex // Cero impunidad ante corrupción: Rosa Icela // Salió ilesa en un atentado la nieta del gobernador de Sinaloa
una semana de cumplir el primer año de su gobierno, un sondeo de Banamex indica que la presidenta “Sheinbaum registra niveles récord de popularidad comparada con los últimos cinco presidentes. La mandataria mantiene un nivel de popularidad mayor a 70 por ciento”. En una nota anexa a su reporte económico, la institución bancaria indica que es la presidenta con los mayores niveles de aprobación prácticamente un año después de haber comenzado su gobierno.
“En momentos equivalentes, Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox y Felipe Calderón presentaban un nivel promedio de popularidad cercano a 60 por ciento, mientras Enrique Peña Nieto y Zedillo se ubicaban por debajo de 50 por ciento”. El sondeo de aprobación y popularidad es realizado por medio de diversas encuestas de consultoras como Buendía & Márquez, Mitofsky o Enkoll. Según Banamex, la la jefa del Ejecutivo “es significativamente mejor calificada que su gobierno”, y los datos de las encuestas muestran que los mexicanos la consideran “preparada para gobernar, honesta, con carácter y que entiende las preocupaciones de la gente”.
La firma financiera precisó que “lo que la población evalúa más negativamente” de la administración de la presidenta “es el manejo de la inseguridad”. No obstante, destacó que, ante las amenazas injerencistas de Donald Trump, los mexicanos “se sienten defendidos por Claudia Sheinbaum”.
Cero impunidad
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, inició la serie de presentaciones en la Cámara de Diputados para glosar el primer Informe de gobierno. Repasó lo más sobresaliente de la administración de Sheinbaum, inclusive la estabilidad del peso en uno de los periodos más turbulentos de la economía mundial. Hizo un llamado vigoroso contra la corrupción. “No habrá impunidad para los servidores públicos que traicionen la confianza del pueblo y se les castigará sin importar su nivel jerárquico o posición económica”, mencionó. Es oportuna la reiteración de este compromiso por los casos que se han presentado recientemente en la secretaría de Marina, en las corporaciones policiacas de Tabasco, y otros más, donde ya hay detenidos.
El muro de los 90 años
Con una diferencia de poco tiempo, han fallecido tres personajes que brillaron internacionalmente en sus respectivos campos de acción: Giorgio Armani, Robert Redford y ayer, Claudia Cardinale. El diseñador de modas italiano tenía 91 años, el actor y director de cine estadunidense, 89 y la actriz italiana, 87. Parece ser que las nueve décadas son la pared casi infranqueable antes de la muerte. ¿Cómo vamos en México? Silvia Pinal rompió la barrera, con 93 años, pero ella fue excepcional en diversos aspectos. Según Inegi, el promedio de vida nacional de los mexicanos en 2024 fue de 72.4 años para los hombres y de 78.9 para las mujeres. En algunas entidades es mayor: las mujeres viven 80 años y más en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León. En el violento Veracruz no se vive tanto tiempo: el promedio de mujeres y hombres fue de 73.9.
Díselo a Claudia
Asunto: Vidulfo en el Poder Judicial
Me llama la atención que el defensor (Vidulfo Rosales) de los 43 de Ayotzinapa se va al nuevo Poder Judicial, ya que AMLO en alguna ocasión pidió a los padres presentarse sin su abogado para escuchar avances del caso. Desconfiaba de la interpretación que se les daba de los hechos.
Elena Arenas, Ciudad de México
Twiteratti
Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Ruben Rocha Moya @rochamoya_
