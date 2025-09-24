The Independent y Ap

Chicago. El Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos publicó antier un nuevo video en el que comparó el arresto de inmigrantes sin papeles con la captura de Pokémon, lo que provocó reacciones negativas mientras algunos lo calificaron de “autoritarismo lindo”.

El video de un minuto presentó imágenes de individuos arrestados por agentes de inmigración, mientras intercalaba videos y música del animé japonés.

El contenido multimedia del DHS termina con la simulación de varias “tarjetas” de Pokémon que muestran a algunas de las personas presuntamente arrestadas y deportadas, describiéndolas como “lo peor de lo peor” al tiempo que detallaba sus supuestos delitos.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos respondió al video, publicado en X, con un GIF de un Pikachu bailando, el personaje más popular de la caricatura, y afirmó que era “el nuevo recluta” de la corporación.

El desarrollo de la serie animada va entorno a entrenadores que capturan, entrenan y luchan contra criaturas llamadas Pokémon para competir en torneos y vencer a los villanos.

El video compartido antier, titulado: “¡Hay que atraparlos a todos!”, fue recibido con burlas por los críticos de la administración de Donald Trump, que notaron cómo una de las redadas mostradas en el video dejó a la titular del DHS, Kristi Noem, en problemas, y destacaron que podría tener implicaciones legales por los derechos de propiedad intelectual de Nintendo, propietaria de la marca.