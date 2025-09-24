Juan Carlos G. Partida y Javier Santos

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 29

Guadalajara, Jal., Un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se desplomó el lunes en el municipio serrano de San Sebastián del Oeste, fue encontrado ayer, con dos personas sin vida, informó la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco (UEPCJ).

De acuerdo con el reporte de la dependencia, los restos de la aeronave y los fallecidos fueron encontrados alrededor de las 14 horas en el llamado cerro del Jabalí, en una zona cercana a la localidad conocida como La Virgencita.

La búsqueda comenzó la tarde del lunes, se suspendió por la noche y reinició a las 6:30 horas de este martes, con el despliegue de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y UEPCJ.