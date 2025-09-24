▲ El español Jaime Hevia y la polaca Kasia Sek llevan espectáculos de manera gratuita a las comunidades rurales del semidesierto de San Luis Potosí y Zacatecas desde hace 20 años, con una carreta jalada por un caballo. Foto cortesía Jorge Prior

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 29

Zacatecas, Zac., Sujetos no identificados robaron títeres, instrumentos musicales, equipo eléctrico, ropa y herramientas de trabajo de los integrantes de la compañía de teatro El Carretón del Desierto, integrada por la polaca Kasia Sek y el español Jaime Hevia, quienes desde hace más de 20 años recorren comunidades rurales del semidesierto de San Luis Potosí y Zacatecas para llevar a las niños cultura y entretenimiento de forma gratuita.

Los artistas, reconocidos en gran parte del altiplano de México, adonde han llevado su espectáculo itinerante con un carretón jalado por un caballo, viven en la comunidad de la Presa de Santa Gertrudis, municipio de Charcas.

El asalto fue cometido en su vivienda el pasado 17 de septiembre, donde los delincuentes forzaron chapas y candados para después sustraer el equipo e instrumentos, e hicieron destrozos, mientras Kasia, Jaime y su hijo están visitando a sus familias en Europa.

En entrevista telefónica, Jaime Hevia narró: “me llamaron del rancho sobre lo que no nos ha pasado en 20 años, que entraron a los cuartos, nos rompieron los candados, nos hicieron un desmadre en la casa, pues ya sabes, un robo”.

Los ladrones sustrajeron también cobijas y unos bidones que usan para guardar agua. Sin embargo, su mayor preocupación es su material de trabajo. “Lo que más tenemos son títeres y libros, y todo esto pues”.