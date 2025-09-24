▲ Alumnos de la Universidad de Guadalajara, en la capital de Jalisco, colocaron ayer tendederos en diversos campus para denunciar la violencia institucional de la Federación Estudiantil Universitaria. Foto cortesía Elena Bautista

Guadalajara, Jal., Opositores a la elección de integrantes del Consejo General Universitario (CGU), agrupados en la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria, colocaron tendederos en los campus metropolitanos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para denunciar la “violencia institucional”, e invitaron al voto nulo si consideran que los candidatos no los representan, durante la primera de dos jornadas electorales para renovar el máximo órgano de gobierno de la casa de estudios.

No se reportaron incidentes ni en los campus metropolitanos ni en los ubicados en otras regiones del estado, pese a que los inconformes realizaron visitas a los salones de clase, mítines relámpago y volanteo para invitar a anular el sufragio, así como pega de calcas en repudio a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), mientras los alumnos acudían a las urnas.

Los tenderos fueron colocados en los edificios de Ciencias de la Salud, en el puente de la Facultad de Sicología, así como en el área conocida como Matute Remus o en el de Arquitectura, en el jardín norte de Ingenierías. Igual en el centro universitario de Ciencias Sociales, en la área de Administración y en el campus de Tonalá.

En las protestas se puntualizó el repudio a la FEU, como organismo que sólo ha servido de trampolín político para sus dirigentes, así como de represión y corporativismo para los estudiantes. Asimismo, en diferentes puntos de las facultades de la UdeG se colocaron leyendas como “voto nulo” encima de carteles oficiales que invitaban a sufragar.

En el CGU se aprueban o rechazan las principales iniciativas referentes a la vida interna universitaria y se aprueba el presupuesto, este año superior a 18 mil 600 millones de pesos, y su distribución en la red universitaria.