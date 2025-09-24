Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 8

El maestro Pat Metheny, quien gusta considerarse “un simple campesino de Misuri”, ofreció la noche del lunes un recital solista en la Sala Nezahualcóyotl, que hizo cobrar su condición de instrumento musical y llenó de sonido el recinto a plenitud en cada recoveco de manera fascinante con el apaciguamiento de una sola guitarra, que él denomina “quiet guitar” y en sucesivos actos de magia levantó velos oscuros que ocultaban guitarras diferentes, incluyendo un bajo eléctrico, a lo largo del escenario y comenzaron a sonar al unísono siete guitarras, activadas todas por el otrora pelirrojo y al fondo apareció su célebre orchestrion, una orquesta mecánica de su invención y el todo fue el relámpago como una obra de arte. El mejor concierto en México en 2025, como señalaron de inmediato algunos de los expertos que salieron caminando sobre el aire hacia la noche quieta.

En estado puro

Fueron 140 minutos de ensoñación. Los primeros de ellos duraron gloriosas eternidades: sentado, solo, en medio de la oscuridad con su vieja guitarra Gibson ES 175, de 1960, hizo una música imposible de definir y en eso consiste su poder, en que no necesita nombre alguno.

Fueron largas disquisiciones a lo largo del diapasón, quietud, música en estado puro, ninguna melodía, tejidos armónicos complicadísimos y al mismo tiempo una sencillez serena, un estado de gracia. Un cielo estrellado de Misuri. Un lienzo de Van Gogh, precisamente La noche estrellada.

Tomó el micrófono enseguida para dictar una cátedra de música, resumir la historia de las artes y contarnos su vida, desde que en su pueblo natal, en Misuri, a los 8 años de edad acercó a sus labios la boquilla de una trompeta porque acababa de escuchar en la radio algo que marcó la primera impronta de su vida: el sonido Miles Davis y se preguntó: ¿cómo puedo hacer que el sonido de esa trompeta suene así también en mi guitarra?

Volcán en erupción

Y sonó, en cuanto pulsó la tercera de las siete guitarras de las que se acompañó la noche venturosa del lunes pasado: una guitarra amplificada en distorsiones apoyadas en el uso de pedales: relámpagos, truenos y centellas. Un volcán en erupción.

Volvió a tomar el micrófono para narrarnos la segunda impronta de su vida: cuando conoció a Charlie Haden, ese comunista gringo que fundó la Liberation Orchestra y creó, entre otras obras maestras, una versión bellísima de Hasta siempre, comandante Che Guevara y se convirtió en mentor de Pat Metheny y grabaron el hermoso disco Beyond the Missouri Sky; Metheny lo hizo sonar antes de pulsar la cuarta guitarra de la noche y contarnos la continuación de su vida, alargó su cátedra de música para explicarnos por qué utiliza una guitarra barítono, que contiene tres instrumentos de cuerda cuyos ejecutantes están sentados uno junto al otro: las dos cuerdas superiores son la viola, mientras las dos de en medio son el violín y las dos restantes son el violonchelo.