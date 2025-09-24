Reuters y Afp

Roma. Claudia Cardinale, símbolo del glamur del cine italiano de posguerra y quien desarrolló una larga y variada carrera como actriz de cine y teatro, falleció a los 87 años, reportó ayer la prensa francesa.

Criada en Túnez en el seno de una familia de origen siciliano, Cardinale se introdujo en el mundo del cine en 1957, tras ganar un concurso de belleza y ser recompensada con un viaje al festival de Venecia. Actriz sin haberlo deseado realmente, Claudia Cardinale fue uno de los rostros más cautivadores del cine en los años 60 y 70, una de las intérpretes preferidas de genios como Visconti o Fellini. Claude Joséphine Rose hablaba francés, árabe y siciliano cuando comenzó a trabajar en el cine italiano.

A los 17 años un concurso de belleza que ganó sin siquiera ser candidata puso su vida patas arriba: “La italiana más bella de Túnez” ganó un viaje al Festival de Cine de Venecia, donde causó sensación entre los directores.

“Yo no quería dedicarme al cine. Era mi hermana la que quería. Pero insistieron tanto (...) que mi padre cedió”, confesó en France Inter.

Ocho y medio y El gatopardo

Su voz tuvo que ser doblada para sus primeros papeles en la pantalla italiana porque había crecido en una familia donde se hablaba dialecto siciliano y había sido educada en una escuela francófona.

Embarazada tras una violación a los 19 años, abandonó sus sueños de ser maestra y exploradora y se lanzó al cine, con prisa por ganarse la vida y ser independiente. Pero en los inicios de su carrera doblaron su voz, hasta la película Ocho y medio (1963), en la que Federico Fellini le exige que hable en italiano. Ocultando su embarazo, hizo sus primeras apariciones en la cinta de detectives Italian Murder y en la comedia de culto Rufufú (1958) con Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman.

El productor Franco Cristaldi se convirtió en su mentor. Después de dar a luz a escondidas en Londres, convenció a la joven actriz para que confiara el niño a sus padres. Patrick fue oficialmente su hermano menor hasta que ella reveló la verdad siete años después.

A los 20 años “me convertí en la heroína de un cuento de hadas, el símbolo de un país cuyo idioma apenas hablaba”, escribió la morena actriz en su autobiografía Mis estrellas.

Tenía 22 años cuando Luchino Visconti le dio una oportunidad en Rocco y sus hermanos y tras una serie de pequeños papeles, saltó a la fama en 1963, cuando intervino en Ocho y medio de Federico Fellini y protagonizó El gatopardo junto a Burt Lancaster. Rodar dos películas al mismo tiempo trajo complicaciones, y Cardinale recuerda que tuvo que llevar colores de pelo diferentes para los dos papeles. En una entrevista con el periódico británico The Guardian en 2013, Cardinale contrastó los enfoques de los directores Fellini y Luchino Visconti. “Él (Fellini) no podía rodar sin ruido. Con Visconti, todo lo contrario, era como hacer teatro. No podíamos decir ni una palabra. Muy serios”, relató.

Su creciente notoriedad le abrió las puertas de las producciones de Hollywood y apareció en la comedia La pantera rosa, dirigida por Blake Edwards, y en Érase una vez en el Oeste, de Sergio Leone, en 1968.