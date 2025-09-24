▲ El paralímpico mexicano Jesús Gutiérrez (en la imagen) consiguió la presea de plata en la final de 200 metros combinado individual SM6, con récord de América, tras cronometrar 2:37.06 minutos, en el tercer día de competencias del Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025. Por su parte, Ángel Camacho, multimedallista en París 2024, sumó su segundo metal de bronce, luego de lograr el tercer lugar en los 150 combinado individual SM4, con 2:37.65 minutos. Foto Conade