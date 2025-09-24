Deportes
Ver día anteriorMiércoles 24 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/24. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Plata y récord para Jesús Gutiérrez en Singapur/
A nterior
S iguiente
 
Plata y récord para Jesús Gutiérrez en Singapur
Foto
▲ El paralímpico mexicano Jesús Gutiérrez (en la imagen) consiguió la presea de plata en la final de 200 metros combinado individual SM6, con récord de América, tras cronometrar 2:37.06 minutos, en el tercer día de competencias del Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025. Por su parte, Ángel Camacho, multimedallista en París 2024, sumó su segundo metal de bronce, luego de lograr el tercer lugar en los 150 combinado individual SM4, con 2:37.65 minutos.Foto Conade
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. a12
A nterior
S iguiente