Prevén reducción de expulsiones
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. a12
New York . Los ampáyers robot serán llamados a las Grandes Ligas la próxima temporada luego de que se aprobó el uso del llamado Sistema automatizado de bolas y strikes en las mayores a partir en 2026.
Los humanos seguirán señalando bolas y strikes, pero los equipos podrán desafiar dos decisiones por juego y obtener apelaciones adicionales en entradas extras. Los desafíos deben ser realizados por un lanzador, receptor o bateador, señalados tocando su casco o gorra, y un equipo retiene su desafío si tiene éxito. Las revisiones se mostrarán como gráficos digitales en las pantallas de video del campo.
La incorporación de los árbitros robot podría reducir las expulsiones. Según la MLB, 61.5 por ciento de las expulsiones entre jugadores, mánagers y entrenadores el año pasado estuvieron relacionadas con bolas y strikes, al igual que 60.3 por ciento esta temporada hasta el pasado domingo.
El mánager de los Guardianes de Cleveland, Stephen Vogt, dijo que los jugadores tendrán que adaptarse. “Es un gran cambio”, afirmó antes del comienzo de una serie de tres juegos contra Detroit. “Lo vimos un poco en los entrenamientos de primavera. Es una nueva regla y vamos a tener que aprender a usarla. Te puede gustar o no, no importa. Llegó. Cambiará el juego para siempre”.
El sistema automatizado, que utiliza cámaras Hawk-Eye, ha sido probado en las ligas meno-res desde 2019. La Liga Atlántica independiente lo probó en su Juego de Estrellas de 2019 y MLB instaló la tecnología para la temporada de la Liga de Otoño de Arizona que reúne a los mejores prospectos.
En la Triple A, al arranque de la temporada 2023, la mitad de los juegos usaron los robots para las bolas y strikes y la otra mitad tuvo a un humano tomando decisiones sujetas a apelaciones de los equipos.
MLB usó el sistema de desafíos este año en 13 estadios de entrenamiento de primavera que albergaron a 19 equipos para un total de 288 juegos de exhibición. Los conjuntos ganaron 52.2 por ciento de sus desafíos de bolas y strikes.
Esta temporada en Triple-A, el promedio de desafíos por juego aumentó a 4.2 desde 3.9 hasta el domingo y la tasa de éxito cayó al 49.5 por ciento desde el 50.6. Las defensas tuvieron éxito en 53.7de los desafíos este año y las ofensivas en 45 por ciento.
MLB ha experimentado con diferentes formas e interpretaciones de la zona de strike con el siste-ma, incluidas versiones que eran tridimensionales. Actualmente, señala strikes únicamente basado en donde la bola cruza el punto medio del plato.
“A lo largo de este proceso hemos trabajado en implementar el sistema de una manera que sea aceptable para los jugadores”, indicó el comisionado Rob Manfred en un comunicado.
Este será el primer cambio de regla importante de MLB desde los ajustes radicales en 2024. Estos incluyeron un reloj de lanzamiento, restricciones en los cambios defensivos, los intentos de evitar el robo de base por parte de los lanzadores y bases más grandes.
El sistema de desafíos introduce al ampáyer robotizado sin eliminar el encuadre de los lanzamientos, un arte sutil donde los receptores usan su cuerpo y guante para intentar hacer que los lanzamientos al límite parezcan strikes. El encuadre se ha convertido en una habilidad crítica para los receptores, y había preocupación de que un sistema completo haría obsoletos a algunos receptores defensivos.
No es que a todos les encante.
“La idea de que la gente sea pagada por hacer trampa, por robar strikes, por mover un lanzamiento que no es un strike a la zona para engañar al oficial y convertirlo en uno está más allá de mi comprensión”, señaló el mánager Bobby Valentine.