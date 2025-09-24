▲ El Sistema automatizado de bolas y strikes ha sido probado en las ligas menores desde 2019. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. a12

New York . Los ampáyers robot serán llamados a las Grandes Ligas la próxima temporada luego de que se aprobó el uso del llamado Sistema automatizado de bolas y strikes en las mayores a partir en 2026.

Los humanos seguirán señalando bolas y strikes, pero los equipos podrán desafiar dos decisiones por juego y obtener apelaciones adicionales en entradas extras. Los desafíos deben ser realizados por un lanzador, receptor o bateador, señalados tocando su casco o gorra, y un equipo retiene su desafío si tiene éxito. Las revisiones se mostrarán como gráficos digitales en las pantallas de video del campo.

La incorporación de los árbitros robot podría reducir las expulsiones. Según la MLB, 61.5 por ciento de las expulsiones entre jugadores, mánagers y entrenadores el año pasado estuvieron relacionadas con bolas y strikes, al igual que 60.3 por ciento esta temporada hasta el pasado domingo.

El mánager de los Guardianes de Cleveland, Stephen Vogt, dijo que los jugadores tendrán que adaptarse. “Es un gran cambio”, afirmó antes del comienzo de una serie de tres juegos contra Detroit. “Lo vimos un poco en los entrenamientos de primavera. Es una nueva regla y vamos a tener que aprender a usarla. Te puede gustar o no, no importa. Llegó. Cambiará el juego para siempre”.

El sistema automatizado, que utiliza cámaras Hawk-Eye, ha sido probado en las ligas meno-res desde 2019. La Liga Atlántica independiente lo probó en su Juego de Estrellas de 2019 y MLB instaló la tecnología para la temporada de la Liga de Otoño de Arizona que reúne a los mejores prospectos.

En la Triple A, al arranque de la temporada 2023, la mitad de los juegos usaron los robots para las bolas y strikes y la otra mitad tuvo a un humano tomando decisiones sujetas a apelaciones de los equipos.

MLB usó el sistema de desafíos este año en 13 estadios de entrenamiento de primavera que albergaron a 19 equipos para un total de 288 juegos de exhibición. Los conjuntos ganaron 52.2 por ciento de sus desafíos de bolas y strikes.