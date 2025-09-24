Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. a11

Milán. La sequía goleadora de Santiago Giménez con el Milán llegó a su fin. El delantero mexicano anotó su primer gol de la temporada en la victoria de su equipo 3-0 ante el Lecce para avanzar a octavos de final de la Copa de Italia, en el partido que se disputó en San Siro.

El canterano del Cruz Azul abrió la pizarra para los rossoneri al minuto 20 tras rematar en el área chica un potente centro desde la banda izquierda de Davide Bartesaghi, que resultó inatajable para el portero alemán Christian Früchtl.

El más reciente gol que había marcado Chaquito con su club fue el 9 de agosto en el duelo de pretemporada contra el Leeds United.

En la segunda mitad, el francés Christopher Nkunku añadió otro tanto con un esfuerzo acrobático a corta distancia (51). Fue su primera anotación desde que llegó procedente de Chelsea en agosto. Al 64, el estadunidense Christian Pulisic redireccionó un centro de Youssouf Fofana poco después de salir del banquillo para decretar la pizarra final.

El siguiente rival del Milán será la Lazio, uno de los ocho equipos mejor clasificados que entran directamente en octavos. Los rossoneri no fueron cabeza de serie al quedar en el lugar 8 en la Serie A la temporada pasada, lo que también propició su ausen-cia en las copas europeas, por lo que el técnico Massimiliano Allegri apuntó este certamen como un objetivo principal.