▲ En una gran manta con la leyenda “Estaremos a tu lado hoy y siempre”, aficionados del Athletic de Bilbao manifestaron su apoyo al pueblo palestino durante su reciente duelo en la Champions. Foto Afp

Ginebra. Expertos independientes de la ONU hicieron un llamado para que tanto la FIFA como la UEFA suspendan a Israel por su ofensiva en Gaza, una semana después de que una comisión de ese organismo afirmó que se perpetra un genocidio contra el pueblo palestino. Sin embargo, las sanciones que solicitan no serían contra los futbolistas de ese país.

“Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos”, denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.

“Las selecciones nacionales que representan a estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, como ha sucedido en el pasado”, insistieron.

Estos expertos declaran de manera independiente, ya que no lo hacen en nombre de Naciones Unidas, tal como hizo la comisión que hace unos días declaró que “Israel está ejecutando un genocidio contra Palestina”. Sin embargo, sostienen que la suspensión de Tel Aviv es “una respuesta necesaria al genocidio en curso”.

“El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual”, reclaman los expertos, entre los que figura la relatora para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

“Existe un imperativo legal y moral para adoptar todas las medidas posibles para terminar con el genocidio en Gaza ya”, agregaron.

Al ser consultadas por Afp, la UEFA rechazó realizar comentarios, mientras la FIFA optó por no ofrecer una reacción por el momento.

El 16 de septiembre, por primera vez, una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de destruir a los palestinos, en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí.

Estos expertos independientes de la ONU consideran que los dirigentes de los organismos deportivos “no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio”.

No obstante, matizaron que el boicot “debe tener como objetivo al Estado de Israel y no a los jugadores individualmente” y que, por tanto, no debería “sancionarse a futbolistas con base en su origen o nacionalidad”.