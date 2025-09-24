Mike Corder

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 4

Un curador del famoso Rijksmuseum de Ámsterdam se topó con una sorprendente revelación histórica del arte relativa a la icónica La ronda de noche, de Rembrandt.

Anne Lenders anunció ayer que el perro que aparece ladrando en la obra es una reproducción casi idéntica de un canino representado en un dibujo en pluma y tinta de 1619 realizado por su compatriota artista Adriaen van de Venne.

El descubrimiento “accidental” resuelve un antiguo “enigma canino” de la Edad de Oro holandesa.

“No estaba buscando esto; fue realmente inesperado”, dijo Lenders en la sala de cristal donde The Night Watch está siendo restaurada.

Estaba visitando una exposición en el Museo Zeeuws, en el sur de los Países Bajos, cuando su vista se posó en un cuadro de un perro de Van de Venne que estaba impreso en un libro del poeta Jacob Cats.

El dibujo original, que resultó ser parte de la vasta colección del Rijksmuseum, también estaba en exhibición.

“El parecido es tan grande que desde el primer momento pensé que él (Rembrandt) debía haber usado esto”, añadió.

Entonces comenzó la investigación: una comparación de los perros de Van de Venne y de Rembrandt; su pose, incluso el collar que llevan.

“La cabeza gira exactamente en el mismo ángulo con la boca ligeramente abierta... Ambos perros tienen pelo largo y orejas que cuelgan verticales”, detalló Lenders.