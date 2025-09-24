▲ Instantánea incluida en la muestra Gaza a través de sus ojos, que reúne 27 imágenes de fotoperiodistas palestinos. Foto cortesía de la Unrwa y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 3

Madrid. El vestíbulo del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid es, desde hoy, una caja de resonancia de lo que sucede en la franja de Gaza, donde a diario caen bombas, se destrozan familias y pueblos enteros y se está dejando morir de hambre a toda una comunidad.

Esa realidad cotidiana, al menos desde hace dos años, es lo que pretende reflejar la exposición Gaza a través de sus ojos, que reúne 27 imágenes de fotoperiodistas palestinos que no pueden ser identificados con su nombre por “temor a represalias” del ejército israelí y porque actualmente son “testigos protegidos” de cara a un proceso penal futuro que exponga todas las atrocidades cometidas en estos días. El director del museo, Guillermo Solana, reconoció que se trata de una aportación “modesta” ante el horror y la debacle que estamos viviendo, pero que “tiene un valor de testimonio directo, de testimonio vivo”, el cual espera que sirva de “despertador para las conciencias dormidas” y los que “no quieren abrir los ojos y ver lo que pasa”.

Alzar la voz ante la barbarie

Son 27 fotografías en gran formato que inundan con su dureza el vestíbulo de la pinacoteca madrileña, una de las más visitadas de la ciudad y que no suele acoger en sus salas este tipo de formatos ni géneros. Pero se trata de un “momento excepcional”, que obliga a instituciones culturales a alzar la voz ante lo que está ocurriendo en Gaza. Así lo constató el propio director Guillermo Solana, quien reconoció que en cuanto recibió la propuesta por parte de la agencia Unrwa, no dudó en que era una exposición necesaria. Más aún cuando supo que los fotógrafos que habían captado las instantáneas son trabajadores de la propia agencia que se dedican a registrar con sus cámaras el avance del horror, la barbarie.

Un rincón de la inmensa devastación

En la rueda de prensa de presentación de Gaza a través de sus ojos, Solana explicó: “es una exposición pequeña, no podemos mostrar nada más que un rincón de la inmensa devastación, de la inmensa ruina, del sufrimiento enorme de la población palestina. Me encantó el proyecto, pero sobre todo el carácter de las fotografías, pues muchas veces los reporteros de guerra se dirigen a explotar los aspectos más obscenos del horror de la guerra, pero con poco respeto a las víctimas de las guerras. Pero en esta ocasión me impactó que había un exquisito respeto, una sintonía con las personas fotografiadas ahí porque los propios fotoperiodistas son los hermanos, los amigos, los primos o los padres de las víctimas”.