Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 6

Madrid. Ayer se cumplieron 179 años del descubrimiento en 1846 de Neptuno. Octavo planeta en distancia al Sol y el más lejano del sistema solar, es el cuarto en diámetro y el tercero en masa.

Su hallazgo desató una pugna nacionalista entre Francia y Gran Bretaña por determinar si fueron astrónomos ingleses o galos a los que correspondía el honor deldescubrimiento.

Todo empezó en 1821, cuando el astrónomo francés Alexis Bouvard publicó en sus tablas astronómicas la órbita de Urano. Las observaciones revelaron perturbaciones sustanciales, que llevaron a Bouvard a lanzar la hipótesis de que la órbita de Urano debía estar siendo perturbada por algún otro cuerpo, según Wikipedia.

En 1843, el británico John Couch Adams calculó la órbita de un octavo planeta en función de las anomalías observadas en la órbita de Urano.

Envió sus cálculos a sir George Airy, el astrónomo real, quien pidió más información. Adams comenzó a redactar una respuesta, pero nunca llegó a enviarla.

Mientras, el matemático francés especialista en mecánica celeste, Urbain Le Verrier, publicó suscálculos.