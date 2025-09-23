D

esde la noche del 26 de septiembre de 2014, y la madrugada del día siguiente, se desconoce el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos por los rumbos de Iguala, Guerrero. A 11 años, el saldo es la ausencia de verdad y justicia.

Hasta hoy el Estado mexicano no ha dado cuenta cierta al respecto. No sólo a sus madres y sus padres víctimas directas de un dolor que no cesa y una voluntad férrea para continuar su exigencia, la misma que tantas y tantos han gritado a lo largo de los años: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Recordaré sólo algunas de las estrategias oficiales fallidas, unas más descarnadas que otras, empezando por la temprana y supuesta “verdad histórica” con la que el peñanietismo quiso dar por cerrado el caso, en torno al basurero de Cocula, que hoy tiene en prisión domiciliaria al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, y prófugo en Israel a Tomás Zerón. La supuesta verdad fue desmontada por el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de los que Peña Nieto se deshizo ante sus primeras evidencias. En el camino hay que anotar que no se ha destacado la participación del grupo delincuencial que operó esa noche de 2014; algunos de ellos fueron detenidos y obligados bajo tortura a declarar sobre la “verdad histórica”, lo cual derivó en que finalmente obtuvieran su libertad.

Cuatro años después, generó esperanza el compromiso del hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su gobierno, con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y la designación como presidente de la misma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, decisión que fue fortalecida con el retorno de los expertos del GIEI. Parecían sentadas las bases para retomar la investigación del caso.

En este apretado recuento es importante destacar el sexto y último informe del GIEI, que se constituyó en una suerte de parteaguas político; se presentó el 25 de julio de 2023 y generó intensas polémicas a raíz de las muy contundentes conclusiones que expresaron con ética y profesionalismo. En él afirmaron que el Ejército, en contradicción con lo que había dicho por casi nueve años, del 26 al 27 de septiembre de 2014 no sólo sabía lo que ocurría en tiempo real, sino que estuvo presente donde había negado estar. Mostraron la intervención del Ejército desde el 27 batallón de Iguala, Guerrero, en complicidad con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada. En especial refirieron que no entregó 800 folios claves, no obstante que con plenas facultades para ello, el Presidente de la República les instruyó en su momento que los proporcionaran. Díficil reconstruir en unas líneas el proceso tortuoso de una investigación que hoy por hoy está marcada por el freno mayúsculo que significó la declaración del ex presidente de la Covaj, Alejandro Encinas, quien informó tras su segundo informe que, en efecto, estamos ante un crimen de Estado y habría que desentrañarse la participación del Ejército.