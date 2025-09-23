Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 9

A diferencia de otras reformas electorales que se han hecho en la historia del país, ahora es distinto: “ya no son las cúpulas partidarias las que deciden, es la gente”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de que el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, presentó en la mañanera detalles de las audiencias que comenzaron la semana pasada en la sede de la Secretaría de Gobernación, las cuales tienen la finalidad de que cualquier persona presente sus opiniones y propuestas para elaborar la iniciativa legislativa, la mandataria fue consultada sobre los reclamos de los partidos de oposición por no ser incluidos de manera formal en esa comisión.

“No son cinco, seis, siete personas, por más que sean dirigentes de partidos políticos, quienes van a opinar solamente; ahora opina la gente que quiera asistir a los actos o que quiera enviar su propuesta. Y ahí están también, por supuesto, dirigentes de la oposición”, subrayó la mandataria.

Aclaró que aún no hay propuesta en la materia, pero expuso que es “buena opción” aplicar el voto electrónico para facilitar el de los mexicanos en el extranjero.

En tanto, acompañado por la mayoría de los integrantes de la comisión para la reforma, Gómez Álvarez consideró que el actual proceso es inédito y confió en que generará una participación inusitada. Coincidió con la Presidenta en que “nosotros fuimos acostumbrados, las generaciones vivas, a que el tema lo trataban exclusivamente los dirigentes políticos y los gobernantes.