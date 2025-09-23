Política
Creará la Corte comités para procesar asuntos
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 8

Como parte de su restructura interna, la SCJN creará comités integrados por ministros y personal técnico que servirán de primera instancia para revisar, depurar, emitir opiniones y buscar consensos sobre los asuntos que reciba el alto tribunal antes de llegar al pleno.

Los Comités de Ministros y Ministras buscan agilizar la operación institucional y abatir el rezago de más de mil 500 expedientes heredados.

En el acuerdo general 12/2025 del pleno de la Corte, votado el 3 de febrero pasado, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación y que hoy entra en vigor, se establecen las bases para la creación, integración y funcionamiento de esos órganos.

Se justifica que la medida responde a la reforma constitucional de septiembre de 2024 que transformó la estructura del Poder Judicial y concentró en el pleno de la SCJN la resolución de todos los asuntos de su competencia.

Se consideró indispensable crear entidades técnicas y consultivas que segmenten el análisis preliminar de temas jurisdiccionales y administrativos, depuren asuntos procesales y formulen dictámenes u opiniones previas que orienten al pleno.

Los comités no sustituyen la deliberación pública ni las decisiones colegiadas, pero facilitan la sistematización de criterios, la concentración de aspectos técnicos y la preparación de insumos para construir consensos.

Pueden ser permanentes o temporales. Entre otros aspectos, podrán hacer análisis jurídico-técnicos de proyectos, emitir opiniones consultivas. Sus opiniones y dictámenes tendrán carácter consultivo y no vinculante para el pleno, pero serán obligatorios para instancias inferiores.

