Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 8

Como parte de su restructura interna, la SCJN creará comités integrados por ministros y personal técnico que servirán de primera instancia para revisar, depurar, emitir opiniones y buscar consensos sobre los asuntos que reciba el alto tribunal antes de llegar al pleno.

Los Comités de Ministros y Ministras buscan agilizar la operación institucional y abatir el rezago de más de mil 500 expedientes heredados.

En el acuerdo general 12/2025 del pleno de la Corte, votado el 3 de febrero pasado, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación y que hoy entra en vigor, se establecen las bases para la creación, integración y funcionamiento de esos órganos.

Se justifica que la medida responde a la reforma constitucional de septiembre de 2024 que transformó la estructura del Poder Judicial y concentró en el pleno de la SCJN la resolución de todos los asuntos de su competencia.