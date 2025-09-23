▲ Normalistas marchan por la autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero, en exigencia de la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. Foto Afp

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 6

Chilpancingo, Gro., Normalistas e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) lanzaron petardos y bombas molotov contra las instalaciones de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, capital del estado.

Exigen que el Ejército Mexicano entregue 800 folios del caso y la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los jóvenes, informó que desde la última reunión del pasado día 4 “no ha habido nada; por eso se llegó a esta protesta, pero el canal está abierto para seguir trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque al menos hasta hoy no vemos que se esté agilizando para tener una respuesta concreta”.

Contingentes de la Fecsm arribaron a Chilpancingo poco después de las 11 de la mañana, provenientes de la normal de Tixtla en apoyo al Colectivo de Madres y Padres de Familia de los 43, y se dirigieron a la autopista del Sol México-Acapulco, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués.