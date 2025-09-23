▲ Luego de que se suspendieran las clases en el CCH Sur, padres de familia, estudiantes y autoridades permanecieron a las afueras del plantel en espera de noticias sobre el homicidio y la detención del atacante. Foto Alfredo Domínguez

Lilian Hernández Osorio, Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 5

Ayer, alrededor de la una de la tarde se desató un caos dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur. Gritos, llantos y terror agudizaron la crisis que se vivió en el plantel luego de que un alumno vestido de negro, con capucha y una especie de cubrebocas decorado con una calavera agredió con un arma blanca a otro estudiante, quien perdió la vida en dicho suceso. Un trabajador de limpieza también resultó lesionado de gravedad al intentar detener al agresor.

Sin saber a ciencia cierta lo que ocurría, estudiantes salieron “despavoridos” de sus salones para huir del embrollo; su sentido de supervivencia sólo les decía que debían abandonar las instalaciones porque algo “grave” estaba pasando, relató un alumno de quinto semestre.

Otros se quedaron para descubrir qué había ocurrido, grabar con sus teléfonos móviles parte de lo que eran testigos y compartirlo en redes sociales para dar testimonio de lo que estaban experimentando.

Ante estos hechos, la dirección general del plantel desalojó a todos los estudiantes y suspendió las clases hasta nuevo aviso, al confirmar que el alumno Jesús “N”, de 16 años de edad y quien cursaba el tercer semestre, falleció en uno de los estacionamientos al ser agredido por el estudiante Lex Ashton “N”, quien tiene 19 años y se encuentra en una situación académica irregular.

Tras el ataque, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó y lamentó “estos hechos de violencia”, además de que informó que ha brindado acompañamiento jurídico y sicológico a los papás del alumno Jesús “N”, quien fue llevado al Servicio Médico Forense, donde se le realizó una necropsia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que acudió al plantel de bachillerato tras una solicitud de emergencia, pero no pudo ingresar, derivado de la autonomía de la universidad nacional, de modo que dio acompañamiento a la ambulancia donde fue trasladado el joven agresor, quien se encuentra bajo custodia y a disposición de las autoridades en un hospital de la zona de Coapa.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y lesiones dolosas por los hechos ocurridos dentro del CCH Sur, donde el estudiante Lex Ashton asesinó a un compañero con una guadaña, luego hirió al trabajador Armando “N”, quien intentó quitarle el objeto punzocortante.