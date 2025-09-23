De La Redacción

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 4

Por medio de un decreto, la Secretaría de Gobernación declaró Sitio de Memoria la tumba colectiva de miembros del Grupo Popular Guerrillero, quienes atacaron el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, en 1965, hecho que se convirtió en antecedente de la lucha guerrillera en México y marcó el inicio de las guerrillas modernas en el país.

En el documento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, en el contexto de los 60 años de esos hechos, se indica que en este sitio se realizarán actos conmemorativos y homenajes, además se deberá continuar con las jornadas culturales a escala municipal y estatal, en las que se contempla la participación de los familiares de los luchadores sociales caídos

Se trata de Antonio ScobellGaytán, Arturo Gámiz García, Emilio Gámiz García, Miguel Quiñones Pedroza, Óscar Sandoval Salinas, Pablo Gómez Ramírez, Rafael Martínez Valdivia y Salomón Gaytán Aguirre, localizada en el panteón municipal de Ciudad Madera.