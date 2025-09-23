Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 4

Chihuahua, Chih., La doctora en historia Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida en 1978 por agentes del grupo paramilitar Brigada Blanca, difundió una carta pública, en el contexto de la conmemoración de los 60 años del asalto al cuartel de Madera.

La misiva recuerda el ejemplo que los guerrilleros caídos en el municipio de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, dejaron a futuras generaciones. “El asalto al cuartel de Madera fue el inicio del periodo conocido como la insurgencia moderna, pero también de la contrainsurgencia mexicana, delimitadas ambas entre 1965 y 1990 por militantes, académicas y derecho-humanistas, y retomado hasta hoy para frágiles políticas públicas de verdad, memoria, justicia y reparación de las comunidades vulneradas”, manifiesta en el escrito.